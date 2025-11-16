Селекционерът на Швейцария: Малко е разочароващо, че не успяхме да си осигурим класиране у дома

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин призна, че е разочарован, че тимът му не успя официално да си гарантира участие на Мондиал 2026 още с победата си с 4:1 над Швеция. Това обаче би трябвало да стане след гостуването на Косово във вторник предвид трите точки преднина и огромното предимство на "кръстоносците" в головата разлика.

Швейцария с нова победа, която реши почти всичко в група "В"

„Имахме някои трудни фази през първото полувреме срещу Швеция. Съперникът игра много умно днес, а не седеше безучастно. Бяхме малко прекалено невнимателни, след като поведохме. Грегор Кобел ни задържа в мача със спасяването си, но ние също така се борихме и вкарахме в точния момент. След почивката бяхме много хладнокръвни. Срещата с Косово? Те постигнаха голям напредък. Малко е разочароващо, че не успяхме да си осигурим класиране у дома при тази фантастична атмосфера. Но това е добра позиция за нас. Очакваме много напрегнат мач, но ще има и възможности. Няма да се концентрираме само върху защитата“, коментира Якин пред SRF.

Капитанът Гранит Джака пък каза, че всички в състава са знаели, че трябва да запазят спокойствие. „Започнахме добре, но след това губехме топката твърде често, което направи Швеция по-силна. Въпреки това знаехме, че трябва да запазим спокойствие. Второто полувреме беше много доминиращо за нас. Свалям шапка на отбора на Косово за това, което вече постигна. Две победи срещу Швеция, четири точки срещу Словения и само една загуба срещу нас... не можем да ги приемаме твърде лекомислено. След изравняването ние не играхме най-добрия си футбол, но знаехме, че Швеция не може да поддържа пресата си с такава интензивност и успяхме да вкараме голове. Представихме се добре. Много неща трябваше да се случат, за да не се класира Швейцария. Победихме повечето съперници и ако запазим нивото си, би трябвало да сме добре. Въпреки това, трябва да останем концентрирани в мача си срещу Косово във вторник“, заяви той.

Снимки: Gettyimages