Греъм Потър след дебюта си начело на Швеция: Понякога малките разлики трябва да са в твоя полза

  • 16 ное 2025 | 10:17
  • 441
  • 0
Новият селекционер на Швеция Греъм Потър призна, че поражението от Швейцария с 1:4 в световните квалификации е било тежко за тима.

„Резултатът е труден за нас. Швейцария е добър отбор. Държахме се на ниво и вкарахме наистина добър гол. След това имахме голям шанс да направим резултата 2:1. Понякога малките разлики трябва да са в твоя полза. Не беше вечер, на която се наслаждаваме, но трябва да се уверим, че ще празнуваме така, както те празнуваха тази вечер, когато стигнем до плейофите през март. Трябва да продължим напред. Не сме на тяхното ниво в момента. Вторият гол на Швейцария беше просто грешка. Трябва да се поучим и да не влошаваме ситуацията. Нямам от какво да се оплаквам от днешното представяне, но в защита можем да бъдем по-добри и трябва да се поучим от това“, коментира Потър след дебюта си начело на Швеция.

Снимки: Imago

