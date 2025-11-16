Популярни
Моралес впечатли с бърз нокаут на UFC

  16 ное 2025 | 08:45
Майкъл Моралес може би си осигури шанс за титлата в полусредна категория на UFC 322 в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, след като непобеденият претендент шокира Шон Брейди с впечатляващ ТКО в първия рунд.

Моралес влизаше в най-големия мач в кариерата си, но изглеждаше спокоен както винаги през цялата бойна седмица и по пътя си към октагона. Брейди, който беше в серия от три поредни победи, е един от най-трудните съперници за побеждаване в дивизията. За да направи запомнящо се представяне, Моралес трябваше да бъде на абсолютния си максимум.

В началото Моралес успя да поддържа дистанция и използва наклонена стойка, която му позволи да държи бедрата си назад в случай, че Брейди тръгне за тейкдаун. Това отне план "А" на Брейди и го принуди да води бой в стойка. Моралес е по-дългият, по-мощен и по-прецизен страйкър, така че беше въпрос на време ударите да започнат да намират целта си.

Моментът на победата за Моралес дойде, след като той нанесе брутален десен удар над гарда. Последваха още три попадения и Брейди беше повален на земята. Моралес светкавично се хвърли отгоре, за да нанесе тежки удари в партер и да принуди съдията да прекрати мача. Това беше всичко, на което Моралес можеше да се надява.

