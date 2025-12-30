Том Аспинал ще се подложи на две операции на очите

Шампионът на UFC в тежка категория Том Аспинал заяви, че ще се подложи на операции и на двете си очи вследствие на контузии, получени по време на двубоя срещу Сирил Ган на 25 октомври, който завърши без резултат (no contest).

Том Аспинал със сериозно заболяване на очите след инцидента срещу Ган

Аспинал, който е получил травмите след бъркане в окото, определено като неволно, каза, че по всяка вероятност вече е преминал първата операция към момента, в който е публикувал информацията в неделя в своя YouTube канал. Той добави, че втората операция е насрочена за средата на януари.

„Работим по завръщането ми и това е планът“, каза той.

32-годишният Аспинал не предостави допълнителна информация относно самите операции или степента на нараняванията.

Очаква се той и Ган да се срещнат в реванш, след като, по думите на Аспинал, проблемите с очите му бъдат напълно решени.

Бъркане в очите сложи край на битката Аспинал - Ган

След като мачът с Ган завърши без резултат, президентът на UFC Дейна Уайт заяви, че „Том не е искал да продължи двубоя“, а по-късно добави, че „нямало увреждане на окото“.

Аспинал възрази срещу коментарите на Уайт и по време на участие в „The Ariel Helwani Show“ каза: „Бях много разочарован, да. Много разочарован. Това не помогна на ситуацията.“ Той допълни, че е прекратил двубоя, защото ударът в окото е бил нарушение и е повлиял на зрението му.

По-късно Уайт уточни, че не е имал намерение да каже нищо негативно за Аспинал, като добави: „Имаме хора около него в момента, които го наблюдават, проверяват го, уверяват се, че е добре и дали има нужда от помощ или от специалисти. Аз не съм лекар. Просто казвам това, което съм чул. Не е било казано с негативен подтекст. Не съм казвал нещо от типа ‘той е добре’. Казах, че мисля, че очите на Том са наред, че ще му трябва време да се възстанови и че ще се върне. Това е всичко, което казах.“

Аспинал, който е от Великобритания, спечели временната титла на UFC през ноември 2023 г., а след това я защити през юли 2024 г. с нокаут срещу Къртис Блейдс, след като по-рано бе победил със същия завършек Сергей Павлович.

През юни Джон Джоунс се оттегли от спорта, което премахна временния статут от титлата на Аспинал и го утвърди като действащ шампион на UFC в тежка категория.

В следващия си мач Аспинал (15–3, 12 нокаута) се изправи срещу Ган, но двубоят приключи 25 секунди преди края на първия рунд, когато Аспинал не успя да продължи след бъркането в окото.

Снимки: Imago