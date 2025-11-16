Дилън Данис закопчан с белезници след масово меле на UFC 322

Дилън Данис беше замесен в масов бой с членове на "Тим Хабиб", включително Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков, по време на UFC 322 в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Данис беше изведен от залата с белезници след хаотичния инцидент.

BRAWL BETWEEN DILLON DANIS AND ISLAM'S TEAMMATES 😳



Danis was escorted out of UFC 323 after an altercation with some of Islam Makhachev’s teammates, including Chanco “John Pork” Zaynukov.



(Via @MikeBohn) pic.twitter.com/CIqOUrPVEB — Bleacher Report (@BleacherReport) November 16, 2025

Масовият бой избухна сред публиката в първите минути на pay-per-view излъчването на UFC 322, в който беше замесен ММА боецът Дилън Данис.

MASSIVE BRAWL AT #UFC322 BETWEEN ISLAM MAKHACHEV'S TEAMMATES AND DILLON DANIS



(via @MikeBohn)pic.twitter.com/h3QpeTEgSA — Championship Rounds (@ChampRDS) November 16, 2025

Инцидентът прекъсна коментара на Джон Аник, Джо Роугън и Даниел Кормие, които тъкмо бяха започнали своя сегмент, докато „Baba O’Reilly“ звучеше в залата.

Сблъсъкът бързо ескалира до един от най-големите боеве край клетката в историята на UFC. Видеа от боя показват как Данис разменя удари, преди да бъде надвит и извлечен към зоната на медиите. Той беше за кратко закопчан с белезници и изведен от арената, както се вижда в множество записи.

Макар точната причина за боя да остава неясна, десетки хора – включително охрана и полицаи – се оказаха въвлечени в мелето.

Not sure what Dillon Danis did to get beat up & kicked out of #UFC320 but it probably was because of those clown shoes he has on!🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/yspPohDoXD — I Milhaus (@IMilhaus) November 16, 2025