Дилън Данис закопчан с белезници след масово меле на UFC 322

  • 16 ное 2025 | 08:31
Дилън Данис беше замесен в масов бой с членове на "Тим Хабиб", включително Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков, по време на UFC 322 в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Данис беше изведен от залата с белезници след хаотичния инцидент.

Масовият бой избухна сред публиката в първите минути на pay-per-view излъчването на UFC 322, в който беше замесен ММА боецът Дилън Данис.

Инцидентът прекъсна коментара на Джон Аник, Джо Роугън и Даниел Кормие, които тъкмо бяха започнали своя сегмент, докато „Baba O’Reilly“ звучеше в залата.

Сблъсъкът бързо ескалира до един от най-големите боеве край клетката в историята на UFC. Видеа от боя показват как Данис разменя удари, преди да бъде надвит и извлечен към зоната на медиите. Той беше за кратко закопчан с белезници и изведен от арената, както се вижда в множество записи.

Макар точната причина за боя да остава неясна, десетки хора – включително охрана и полицаи – се оказаха въвлечени в мелето.

