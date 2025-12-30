Този дребничък японец ли е по-вълнуващ боксьор от Усик

Рефренът след всеки мач на Наоя Инуе е един и същ: кой изобщо може да го натисне?

Когато Луис Нери повали тежко Инуе още в първия рунд на двубоя им през 2024 г., скептиците можеха да твърдят, че защитата на Инуе започва да сдава. След като през май Рамон Карденас, огромен аутсайдер, също го прати на пода, започна да се оформя нов наратив: Инуе се улавя твърде лесно и когато спадът му стане по-осезаем, правилният съперник може да го свали и да го спре.

Този наратив обаче вече е оставен на заден план.

Инуе току-що записа две доминиращи победи с единодушно съдийско решение над Муроджон Ахмадалиев и Алан Давид Пикасо. Макар че японецът, с баланс 32–0 (27 нокаута), не показа характерната си нокаутьорска мощ в тези мачове – напълно обяснимо, предвид че се бие вече в пета теглова категория – той почти не загуби рунд.

На същата галавечер в Рияд, Саудитска Арабия, предполагаемият му съперник Джунто Накатани премина през истински ад срещу Себастиан Ернандес. Накатани се измъкна с победа с единодушно решение благодарение на две много близки съдийски карти и една широко критикувана, но показа достатъчно уязвимости, за да накара малцина да го изберат за фаворит, ако той и Инуе се срещнат през май, както първоначално беше планирано.

Някои търсят правдоподобен равностоен на Инуе по-надолу в категориите. Водещият кандидат е Джеси Родригес - Бам с баланс 23–0 (16 нокаута). Бам е също толкова недосегаем в последните си мачове, съчетавайки агресия с движения и завъртания, напомнящи на Василий Ломаченко. Освен това той е постигнал рекорда си срещу по-сериозна конкуренция от тази на Накатани (32–0, 24 нокаута).

В най-добрата си форма превъзходството на Бам подхранва хиперболите.

По време на скорошното му разглобяване на стойностния Фернандо Мартинес - Пума, коментаторът на DAZN Тод Гришам се опита да защити тезата, че Родригес би бил фаворит срещу Инуе. (Бам се бие в категория до 115 паунда, докато Инуе е безспорен шампион при 122.) Колегата му Крис Маникс отдавна настоява за супербитка между Инуе и Бам.

Но Родригес има още седем паунда за качване и, предвид гръмотевичната сила в юмруците на Инуе, това трябва да стане внимателно и постепенно.

До момента най-близкото нещо до истинско съперничество за Инуе беше серията от два мача срещу Нонито Донер. През 2019 г. Донер докара Инуе до ръба, счупи очната му орбита и го разклати няколко пъти по пътя към загуба с единодушно решение. Но в реванша им през 2022 г. Инуе помете Донер за два рунда и сложи край на всякаква конкуренция помежду им.

А може би съперникът на Инуе е по-тежък – може би в категория до 57 кг, където необичайните пропорции на високия 185 см Рафаел Еспиноса биха създали проблеми, или пък хаотичните атаки на Ник Бол биха разклатили забележителния баланс на Инуе. Самият Инуе е казвал, че няма да се качва над тази категория.

Липсата на истински съперник досега вероятно му е коствала част от признанието в класацията „паунд за паунд“.

Разгромът му над Стивън Фултън през 2023 г. го изстреля на първо място в много ранглисти, само за да бъде изместен дни по-късно, след като Терънс Крауфорд унищожи Еръл Спенс само четири дни по-късно.

Победите на Олександър Усик над добре познатия и уважаван (с изключение на мача с Франсис Нгану) Тайсън Фюри – който имаше 15 см ръст, 18 см размах и десетки килограми преднина – направиха трудно да се отрече върховата позиция на украинеца. Инуе не е имал съперник, който да го превъзхожда физически по толкова карикатурен начин, нито такъв, който да го избута до границите на възможностите му.

Но сега Терънс Крауфорд е пенсиониран. Инуе се би четири пъти тази година срещу само един мач на Усик, макар и безупречен нокаут над Даниел Дюбоа. Дори без равностоен съперник, Инуе има сериозни аргументи да бъде считан за най-добрия и най-вълнуващия боксьор в света в момента. Не е зле за човек, чийто определящ мач може би все още предстои.

Коментар на Оуен Люис за boxingscene.com