Федерацията кани "всичките ни най-добри състезатели" на лагерите през 2026-а

Националите по борба ще започнат първите си лагери за новия сезон веднага след края на новогодишните празници, съобщават от федерацията. Свободният стил и жените ще бъдат на подготовка в Белмекен от 5 януари, а класическият стил ще тренира в зала "Диана" в столицата.

"За сбора са поканени всичките ни най-добри състезатели, включително и тези, които през изминаващия сезон отказаха да се подготвят централизирано", пишат от федерацията. Въпросните борци са от класическия стил на ЦСКА, които искат да се подготвят с треньора си Сослан Фарниев.

"След държавния личен шампионат през месец януари ще бъдат определени разширените състави, които ще се подготвят за европейското първенство в Тирана (Албания) през април, както и критериите за участие на шампионата", добавят от федерацията.

"Държавното лично първенство през 2026 ще бъде с нов формат. За първи път схватките ще са на едно място за всички възрасти. Надпреварата е от 20 до 25 януари в Сливен и ще започне със срещи при мъжете и жените в свободния стил, следват класиците. Следващите два дни са за момчетата и в двата стила, а в последните два дни са кадетите", завършва БФ Борба.

Международният календар ще стартира с традиционния турнир "Яшар Догу" в Анталия, в който също се очаква да има българско участие.