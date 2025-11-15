Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Боецът на UFC Урош Медич за Sportal.bg: Балканците трябва да се докажем на най-високо ниво

Боецът на UFC Урош Медич за Sportal.bg: Балканците трябва да се докажем на най-високо ниво

  • 15 ное 2025 | 22:01
  • 1044
  • 0

Един от най-атрактивните бойци в полусредна категория на UFC, Урош Медич, даде специално интервю за Sportal.bg. Майсторът на нокаутите гостува виртуално в "Sportal Fight Club" и сподели част от историята си като боец от Балканите, който пробива в най-елитната ММА верига в света.

Спортистът от Нови Сад е в серия от два поредни нокаута в UFC, които постига точно една минута и три секунди след началото на битките му. В последната си изява в клетката сърбинът нокаутира опитния Муслим Салихов. Ето как Медич коментира тази значима победа пред редактора в медията ни Борис Тонев:

Мисля, че всяка победа е много важна. Обстоятелствата в последната ми бяха такива, че я правят много важна. Приех с 3-4 седмици предизвестие и опонентът беше ранкиран по-високо от мен. Той е много и много опасен. Всеки истински фен на спортовете, който го познава, знае, че е много опасен боец. Битката щеше да бъде много по-трудна за мен, ако не бях опознал толкова правилно играта му още в началото. Нараних го в тялото и това промени хода на битката моментално. Пласирах коляно и ритник в черния дроб и виждах, че той е наранен. Много ме бива в това. Когато усетя, че съперникът ми е ранен, не губя разума си.

32-годишният биткаджия има 12 победи в 15 професионални срещи, като зрелищните му битки му печелят два бонуса за най-добро представяне на галавечери на UFC. Нито един от дуелите му не достига до съдийско решение. Нокаутът или събмишънът са задължителни в неговите сблъсъци в октагона.

Ако продължа да правя това, което правя, и ставам все по-добър, няма как феновете да не оценят това, което правя. Хората, които наистина ценят спорта и го гледат от любов към спорта, ме ценят, защото получавам много добри съобщения, особено от нашия регион. Опитвам се да представя добре всички нас. В крайна сметка, ние сме бойците от Европа. Мисля, че от Балканите са някои от най-коравите и най-умните мъже по света. 

Медич тренира и се състезава за доказалия се през годините като изключително силен тим - "Kings MMA". В този клуб тренира и непобедения в професионалния ММА българин Цветомир Тодоров. Двамата са спаринг партньори и тренират под наставленията и менторството на ветерана на UFC Бенеил Дариуш.

Общността продължава да расте и ставаме все по-добри носим още резултати. Бенеил Дариуш се бие утре. Той е нашият лидер и е страхотен. Няма проблем, за който той да няма решение. Има решение за всичко - страйкинг, граплинг, борба. Той е като голяма бойна енциклопедия. Минал е през всичко. Имал е серии от загуби, имал е серии от 8-10 поредни победи, бил е в разговори за битка за титлата. Видял е всичко. Направил е бизнес, направил е голяма зала. Знае всичко и е страхотен лидер за нас. Заедно с всички нас е в последните няколко години и това ни прави много щастливи. Повечето от нас все още поддържаме връзка с Рафаел Кордейро. Той обикаля света с Майк Тайсън. Имаше малко разделение. Сега сме повече с Бенеил, но всичко върви наред. 

Вижте цялото интервю с Урош Медич, в което сърбинът споделя за пътя си в бойните спортове, амбициите му за шампионски пояс в UFC и методите му на подготовка и подход към приемането на професионални битки:

