Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Ислам Махачев стана част от легендарното "семейство" на двойните шампиони в UFC, след като доминира изцяло Джак Дела Мадалена и спечели убедително с единодушно съдийско решение в главната битка на грандиозната галавечер UFC 322.

Така Махачев спечели шампионския пояс в полусредна категория, след като вече имаше "на кръста си" титлата в леката дивизия.

THE NEW WELTERWEIGHT KING 👑🏆@MAKHACHEVMMA defeats Jack Della Maddalena by unanimous decision to become THE NEW welterweight champion of the world! #VeChain #UFC322



[ B2YB @ThorneHealth ] pic.twitter.com/lm3fQlgGJv — UFC (@ufc) November 16, 2025

Дела Мадалена започна като с обратен гард и понесе няколко лоукикове. JDM замахваше още в първите секунди. Първият опит на Махачев за тейкдаун една минута след началото беше успешен. Той падна в половин гард на JDM и наложи тежък натиск веднага. JDM създаде разбъркване и даде гърба си в процеса, затова се върна обратно в половин гард. Махачев заплаши с душене, но JDM разчете опита. Рундът завърши с Махачев в доминираща позиция отгоре.

JDM успея да се измъкне от ранeн опит за тейкдаун на Махачев. Ислам разсичаше крака добре и после влезе в клинч, поемайки удар в процеса. Дела Мадалена опита кик и се озова на дъното като резултат. Махачев нанесе хубав лакът от горна позиция и фиксираше JDM отлично. Публиката започна да негодува, но Ислам работеше. JDM се изправи в последните 15 секунди от рунда, но не успя да направи нищо в толкова кратко време.

ISLAM MAKHACHEV IS NOW THE 11TH TWO-DIVISION CHAMPION IN UFC HISTORY 🏆 🏆



ELITE COMPANY 🔥 #UFC322 pic.twitter.com/o1gne4cTNw — ESPN MMA (@espnmma) November 16, 2025

Кикът в прасеца на Махачев продължи да влиза много силно, а водещата му ръка изглеждаше също остра. JDM нанесе няколко твърди удара в близка размяна, удряйки тялото от клинч. Махачев хвана точния момент за тейкдаун и свали JDM прекалено лесно. Той се настани в контрол отгоре, а JDM беше напълно обездвижен. Контролът на Махачев от половин гард бе изключително труден за разчупване. Махачев беше доволен да остане там и да нанася бавни, но постоянни лакти дълго време. Доминираща работа от бившия шампион в лека категория за 15 минути.

ISLAM MAKHACHEV DEFEATS JACK DELLA MADDALENA BY UNANIMOUS DECISION!!



AND NEW!!!! (50-45 x3) #UFC322pic.twitter.com/jSK6O3UimL — Championship Rounds (@ChampRDS) November 16, 2025

Махачев нанесе мощен кик в тялото рано в рунда. Той боксирaше много добре, като държеше JDM извън баланс с финтовете си. JDM не можеше вече да действа от обратен гард заради прасеца си, а Махачев го събори отново с поредния лесен двоен крак. Дела Мадалена даде гърба си в разбъркване. Махачев улови за кратко ръката му с крака, но JDM успя да я освободи, преди да се отвори възможност за задушаване. Дела Мадалена се озова отново в половин гард, където бе заседнал в по-голямата част от боя.

And New! Khabib Carries Islam Makhachev on his shoulders with 2 belts🏆 #UFC322 pic.twitter.com/DBXOln1ujD — Helen Yee (@HelenYeeSports) November 16, 2025

Махачев завърши тейкдаун в първите 30 секунди и се върна директно в половин гард. JDM имаше изражение на абсолютна болка и страдание. Махачев фиксира китката му и нанесе удари. Той отново атакуваше врата, опитвайки се да намери "Д'Арс душене", но без успех. Махачев задържа горната позиция до последния гонг. Макар да нямаше финализация, това беше поредна майсторска победа от бившия крал в леката категория.