Представянето на Макларън в Лас Вегас притеснява Норис

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис призна, че очаква Макларън да има проблеми в Лас Вегас – точно там, където британецът може да си осигури битката за световната титла само срещу съотборника си Оскар Пиастри.

Норис води с 49 точки на световния шампион Макс Верстапен, който е трети и ако след Лас Вегас разликата нарасне на 58 точки, Макс ще изпадне от битката.

Но миналата година болидът на Макларън имаше сериозни проблеми на трасето в Лас Вегас – основно заради грейнинг на гумите, което не позволи на Норис и Пиастри да влязат в топ 5 в класирането – както в квалификацията, така и в състезанието.

„Много е трудно, супер ниско ниво на сцепление – обясни британецът. – Смятам, че бихме могли да бъдем по-бързи със серийна кола, отколкото с нашия автомобил“, коментира миналата година Норис след тренировките.

12 месеца по-късно Макларън доминира във Формула 1 и вече си осигури световната титла при конструкторите. Тим шефът на Макларън Андреа Стела не очаква кой знае какви проблеми за пилотите, тъй като гумите на Пирели този сезон са много по-устойчиви на грейнинг. Но Норис не е на това мнение, най-вече заради очакваните ниски температури – те могат да паднат до 7 градуса на въздуха.

„По-студеното време ще се отрази негативно на Макларън, със сигурност – обясни Норис. – Миналата година това беше най-лошото ни състезание. Така че, не съм много ентусиазиран, че отиваме там. Опитваме се да подобрим представянето си, но знаем, че Мерцедес бяха невероятно силни там в миналата година, същото важи и за Ред Бул и Ферари. Мисля, че ние ще сме на дъното на топ 4 в класирането.

„Знам, че в Абу Даби и Катар ще сме много силни, но не и в Лас Вегас, там в последните две години записахме някои от най-слабите ни състезания.

„Определено няма да сме бързи, но няма и да сме на 10-о място. Просто мисля, че ще е трудно да спечелим, миналата година бяхме далеч от челото. Тази година има доста състезания, в които не сме най-бързи, но пак побеждваме“, допълни Ландо.

