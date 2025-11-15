Появи се интересна информация за последните месеци на Хорнър в Ред Бул

Уволненият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър се е опитвал в последните месеци от престоя му в тима да вземе на ръчно управление едва ли не всички отдели и департаменти на отбора.

Хорнър винаги е искал да бъде център на вниманието и ролята му на „злодея“ в Drive to Survive определено му харесваше, но след края на доминацията на Ред Бул в ерата на граунд ефект колите, това му поведение е започнало сериозно да дразни собствениците на тима.

С Хорнър начело Ред Бул спечели 14 световни титли за 20 години – 8 при пилотите и 6 при конструкторите, а Кристиан остава в историята като един от най-успешните шефове на отбори във Формула 1.

„Най-характерното за Хорнър в края на престоя му в Ред Бул е било желанието му да концентрира колкото се може повече власт в ръцете си и да се меси навсякъде – обясни журналистът Нейт Сондърс, който цитира анонимни източници от тима. – Основният негативен ефект е, че Хорнър се намесва в инженерни дискусии и решения, без да има необходими бекграунд.

„Кристиан беше страхотен тим мениджър и лидер на отбора, една от най-силните му страни винаги е била да делегира задачи на хора, които са по-добри от него в отделните области.

„Но накрая той се е намесвал твърде много в теми и задачи, където няма опит или необходимите познания.“

Снимки: Gettyimages