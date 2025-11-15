Пиастри: Отношенията ни с Ландо никога не са били по-добри

Оскар Пиастри обясни, че никога досега не е имал по-добри отношения със съотборника си в Макларън Ландо Норис, с когото се бори за световната титла във Формула 1. Три състезания и един спринт преди края на сезона Норис е начело, след като спечели последните две състезания, а Оскар е втори, на 24 точки.

Трети, на 49 точки от водача е настоящият световен шампион Макс Верстапен.

Шефовете на Макларън държат на политиката на равни възможности на двамата си пилоти, като единственото изискване към Норис и Пиастри е да се борят чисто на пистата.

„Отношенията ни остават добри, честно казано, може би по-добри от всякога – обясни Пиастри в подкаста Beyond the Grid. – Сега е по-добре, защото вече се познаваме повече. Това е третата ни година като съотборници и бавно се опознаваме.

„Може би на пистата понякога има краткотрайни емоции, но и двамата се справяме добре с това да контролираме емоциите си и да знаем, че случилото се в състезанието остава на пистата и не се отразява на отношенията ни.

„И двамата се опитваме да вземем максимума от колата и работата с тима, но това винаги е било така.“

