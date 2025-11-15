Прощаваме се със Стоян Йорданов в неделя

Популярни
Поклонението пред знаменития Стоян Йорданов ще се състои в неделя, 16 ноември, информираха от дългогодишния му клуб ЦСКА. Опелото ще е в храм „Света Параскева“ в София. Йорданов почина на 81-годишна възраст на 14 ноември.

Ето какво написаха от ЦСКА:

„Поклонението пред големия Стоян Йорданов ще се състои утре (16 ноември) от 14:00 ч. в храм „Света Параскева“ в София (ул. „Георги Раковски“ 58).

Той ни напусна на 14 ноември на 81-годишна възраст.

Армейци, нека да отдадем заслужена почит към легендарния ни вратар, който посвети целия си живот на любимия клуб!“

