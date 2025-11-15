Почивка в ЦСКА

Популярни
  • 15 ное 2025 | 09:21
  • 444
  • 0
Треньорът на ЦСКА Христо Янев даде почивка на футболистите през уикенда. Те ще подновят заниманията в понеделник, когато започват подготовка за домакинството на Ботев Пловдив в събота от 17:00 ч. Въпреки че дубълът на "армейците", воден от Валентин Илиев, няма двубой в предстоящия кръг, треньорските щабове са взели решение да не се организира двустранна игра на базата в Панчарево.

Вместо това още от началото на седмицата с представителния тим се готвят петима футболисти от втория отбор - вратарят Даниел Николов и полевите играчи Марк-Емилио Папазов, Симеон Чатов, Денис Динев и Божидар Петров. Част от тях тренираха със състава и в предишната пауза на шампионата през октомври.

Добрата новина за Христо Янев е, че всички футболисти са здрави и продължават да се готвят на пълни обороти. Както е известно, наказан за предстоящия двубой с Ботев е бразилецът Пастор, който беше изгонен във вечното дерби, припомня "Тема Спорт".

