Отиде си голям вратар на ЦСКА

"Лъвовете" с официална тренировка на турска земя
  14 ное 2025 | 17:15
На 81-годишна възраст си отиде един от големите вратари на ЦСКА и България – Стоян Йорданов, съобщиха негови близки.

Юноша на Академик София от 1954, играе като вратар. През юли 1961 преминава в академията на ЦСКА, но почти веднага започва да тренира с първия състав. Дебютира за армейците на 9 май 1963 при победата след дузпи с 5:4 над „Етър“ Велико Търново на осминафинал за Купата на Съветската армия. През почти цялото време в тима ще заформи невероятна борба за титулярно място с Йордан Филипов. През сезон 1970/71 опазва мрежата си суха в продължение на 1202 минути, рекорд за „А“ група. Осемкратен шампион на България с тима на армейците през 1961/62, 1965/66, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76 и петкратен носител на Купата на Съветската армия през 1964/65, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74. През лятото на 1977 преминава в Сливен, като взема участие в 28 срещи за тима. През юли 1978 става състезател на Черно море Варна, където след 3 мача в края на юни 1979 слага край на кариерата си.

Участва на Европейското първенство за юноши през 1962 в Румъния. Сребърен медалист с националния отбор по футбол на Олимпиадата през 1968 в Мексико. Участник на Световното първенство по футбол в Мексико през 1970. Изиграва 25 мача за А отбора на България. Има 1 мач за младежкия национален отбор.

Треньор на вратарите на ЦСКА от юли 1980 до 8 май 1983 в щаба на Аспарух Никодимов и Стефан Божков, като печели 3 шампионски титли на България през сезони 1980/81, 1981/82, 1982/83, както и 2 Купи на Народна република България през сезони 1980/81, 1982/83. От 1 април 1984 до края на юни 1985 е помощник-треньор и треньор на вратарите в ЦСКА в щаба на Манол Манолов, като печели Купа на Народна република България и Купа на Съветската армия през сезон 1984/85. Треньор на вратарите в ЦСКА в щаба на Аспарух Никодимов от септември 1990 до 27 септември 1992, като печели шампионска титла на България през сезон 1991/92.

От 28 септември 1992 до юни 1993 е помощник-треньор и треньор на вратарите в щаба на Цветан Йончев в ЦСКА, като печели Купа на България през сезон 1992/93. От юни 1993 до 3 април 1994 е треньор на вратарите в ЦСКА в щаба на Гьоко Хаджиевски, а от 4 април 1994 до май 1994 е треньор на вратарите и в щаба на Борис Гаганелов.

От 24 юни 2000 е треньор на вратарите в ЦСКА в щабовете на Енрико Катуци, Александър Станков, отново Енрико Катуци, Аспарух Никодимов, Луиджи Симони. От 16 до 18 май 2002 е помощник-треньор и треньор на вратарите на ЦСКА в щаба на временния треньор Феручо Мариани.

От 19 до 30 май 2002 е временен старши треньор и треньор на вратарите на ЦСКА, като в този кратък период начело успява да запише победа с 1:0 над Левски на 26 май 2002.

От 1 юни 2002 до 15 октомври 2003 е треньор на вратарите в ЦСКА в щаба на Стойчо Младенов, като е шампион на България през сезон 2002/03.

Треньор на вратарите на националния отбор на България по времето на Христо Стоичков от 15 юли 2004 до края на юни 2005. От юли до края на декември 2005 е отново треньор на вратарите на ЦСКА в щаба на Миодраг Йешич. В периода от 13 март 2007 до 9 юли 2008 е треньор на вратарите в щаба на Стойчо Младенов, като печели шампионска титла на България през сезон 2007/08. Старши треньор на младежкия национален отбор на България.

Старши треньор на Монтана. От януари до 24 април 2009 е помощник-треньор в Ал Ахли Джеда, Саудитска Арабия, в щаба на Стойчо Младенов. От 12 юни до 20 юли 2013 е треньор на вратарите в ЦСКА в щаба на Христо Стоичков.

