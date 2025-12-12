Димитър Кисимов победи №5 в схемата и е на 1/8-финал на "Ориндж Боул"

Димитър Кисимов се класира осминафиналите на сингъл на турнира до 18 г. на "Ориндж Боул", като надпреварата от категория J500 се води неофициално световно първенство по тенис за таланти от 12 до 18 годишна възраст.

Българинът победи във втория кръг с 2:6, 6:2, 6:3 №5 в схемата Кийтън Ханс (САЩ). На старта на турнира Кисимов елиминира с 6:4, 7:5 Джордан Лий (САЩ). Така Кисимов се реваншира за загубата от този съперник във финала през миналата седмица на турнира на клей в Брейдънтън (САЩ) - едно от най-силните и престижни състезания по тенис за юноши и девойки от категория J300 на ITF.

17-годишният Кисимов ще играе за място на четвъртфиналите срещу №11 в схемата Тайс Боохард (Нидерландия).

В надпреварата на двойки Кисимов и Каан Ишик Кошанер загубиха във втория кръг с 4:6, 4:6 от третите поставени Оскари Палданиус (Финландия) и Алан Важни (Полша). Треньор на Димитър Кисимов на турнирите в САЩ е Златин Мингов.