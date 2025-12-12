Колко пари влага Саудитска Арабия в елитния спорт?

Когато Саудитска Арабия прие стратегията си за “мека сила”, чрез която да промени към по-добро глобалния си имидж, това доведе до множество промени и последствия, включително в сферата на спорта.

През последните години Саудитска Арабия се превърна в един от най-активните инвеститори в световния спорт, използвайки своя богат Публичен инвестиционен фонд (PIF) и държавни структури за финансиране на мащабни проекти в различни дисциплини. Стратегията не е просто да се провеждат турнири - тя е част от националния план “Визия 2030” за диверсификация на икономиката и укрепване на международната репутация чрез световни спортни събития.

Анализът показва, че от 2016 г. насам Саудитска Арабия е инвестирала рекордни суми в спортни активи, които достигат десетки милиарди долари. Към момента общите инвестиции в спортни инициативи и събития към PIF се оценяват на около 51 млрд. долара - сума, която включва широк спектър от спортове, от футбол до бойни изкуства, моторни спортове и други.

Пример за това е футболният турнир за Суперкупата на Италия, който ще стартира след седмица в столицата Рияд. За четвърти пореден път този трофей ще се връчи на победителя именно в Саудитска Арабия.

Футбол: глобални финанси и големи трансфери

Футболът е централна част от стратегията на Саудитска Арабия в това отношение. През последните години страната вложи огромни ресурси не само в местната лига, но и в привличането на световни звезди. Саудитската професионална лига привлече големи имена от европейския футбол с рекордни заплати и трансфери, което допринесе за повишаване на международния интерес към първенството.

А черешката на тортата, разбира се, е спечеленото домакинство на Световното първенство през 2034 г., за което страната вложи огромни финансови ресурси и тепърва ще вложи още повече.

Освен това страната е домакин на няколко големи международни мача и суперкупи, включително Суперкупата на Италия и Испания - събития, които често се провеждат в Рияд и други градове, срещу значителни финансови стимули за клубовете и лигите, които ги организират.

Едновременно с това държавни структури подписват споразумения за развитие на футболната инфраструктура, като например скорошен партньорски фонд на стойност 1 милиард долара с ФИФА, насочен към изграждане и модернизация на стадиони по целия свят.

Тенис: звезди, турнири и големи суми

Тенисът също се превърна в ключов елемент от спортния “портфейл” на Саудитска Арабия. Кралството е домакин на редица големи турнири, като например Six Kings Slam, който привлече топ играчи като Новак Джокович, Рафаел Надал и Яник Синер с неочаквано щедри наградни фондове, включително милиони долари само за победителите.

Идеите зад тези инициативи са да се постави страната в световния маршрут на ATP и WTA. Такива инвестиции са част от стремежа да се изгради устойчива тенис екосистема в региона, което включва и развиването на собствени таланти, които след време да бъдат част от световния елит.

Бокс: нови формати и мултимилионни наградни фондове

Боксът в Саудитска Арабия претърпя подобно разширение чрез инициативата Riyadh Season WBC Boxing Grand Prix, която за 2025 г. предложи награден фонд от над 4,4 млн. долара за участващите боксьори от над 40 държави.

Освен това, PIF и други организации са инвестирали значителни средства в професионални боксови мачове и проекти, които често се рекламират като бойни шоута с големи имена, укрепвайки статута на Саудитска Арабия като нов център за бойни спортове. Пример за това са двете супербитки между Олександър Усик и Тайсън Фюри, състояли се именно в столицата Рияд.

Според различни оценки, само в боксови проекти в Саудитска Арабия са вложени вече около 4.4 милиарда долара в различни инициативи и събития, включително такива с международен мащаб.

Снукър: нови турнири и големи награди

Саудитска Арабия работи и за развитието на снукъра, както във формат на професионални турнири, така и като част от развлекателните програми на Riyadh Season. През 2025 г. Saudi Arabia Snooker Masters се превърна в едно от най-значимите събития в снукър календара с награден фонд от над 2 милиона английски лири - втори по стойност след Световното първенство.

Също така традиционният Riyadh Season Snooker Championship предлага значителни суми за участниците, планиран за първи път през 2024 г. с почти 1 милион лири награден фонд, част от по-големия развлекателен и спортен фестивал.

Какви са общите инвестиции?

Когато погледнем картината в глобален мащаб, става ясно, че влиянието на Саудитска Арабия в спорта не е случайно, нито малко. Според анализи, страната е инвестирала над 50 милиарда долара в спортни активи и събития от 2016 г. насам - сума, която включва не само споменатите дисциплини, но и други области като Формула 1, голф, eSports и други големи проекти като кандидатурата и домакинството на Световното първенство по футбол през 2034 г.

Спортът не е просто хоби за Саудитска Арабия. Той се превърна в ключов инструмент за реализация на политически и икономически цели - за укрепване на националната идентичност, стимулиране на туризма, създаване на работни места и изграждане на международен престиж.

