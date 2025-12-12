Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  3. Френски тенисист е отстранен от спорта за 20 години заради уреждане на мачове

Френски тенисист е отстранен от спорта за 20 години заради уреждане на мачове

  • 12 дек 2025 | 09:29
Френски тенисист е отстранен от спорта за 20 години заради уреждане на мачове

Французинът Куентин Фолио е наказан с 20 години за 27 нарушения на антикорупционната програма, съобщи Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA).

Фолио е бил централна фигура в мрежа от играчи, действащи от името на синдикат за уреждане на мачове, установи разследване на ITIA, и е шестият, санкциониран в резултат на това.

Най-доброто класиране на Фолио в ранглистата на АТП е 488-о място, като той е спечелил 60 047 долара от наградни фондове на сингъл и двойки.

Французинът отрече 30 обвинения, свързани с 11 мача между 2022 и 2024 година, в осем от които е играл, а независимият служител по изслушванията за борба с корупцията Амани Халифа потвърди 27 от обвиненията през октомври.

В писменото решение на Халифа се казва, че 26-годишният Фолио е „вектор за по-широк престъпен синдикат, активно вербуващ други играчи и опитващ се да вгради корупцията по-дълбоко в професионалния тенис“, съобщава Ройтерс.

Фолио, който беше временно отстранен през май 2024-а, също така е глобен със 70 000 долара и е осъден да възстанови плащания на обща стойност над 44 000 долара.

Времето, изтърпяно при временната санкция, е зачетено, което означава, че наказанието му ще приключи на 16 май 2044 годиа, при условие че бъдат изплатени непогасените глоби.

