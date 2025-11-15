Оже-Алиасим стигна полуфиналите в заключителния турнир на ATP

Феликс Оже-Алиасим преодоля груповата фаза на Финалния турнир на ATP за сезона, който се провежда в Торино, Италия. Канадецът, който е поставен под номер 8, спечели трудно с 6:4, 7:6 (4) срещу двукратния шампион Александър Зверев.
Оже-Алиасим зае второ място в група "В", записвайки две победи и една загуба, докато германският представител остана трети, допускайки второ поражение.
На полуфиналите канадският тенисист ще се изправи срещу Карлос Алкарас, който спечели първо място в група "А" и получи наградата за номер 1 през сезона.
Феликс Оже-Алиасим направи решителен пробив за 6:4 в края на първата сет. Във втората част се стигна до тайбрек, в който канадецът победи със 7:4.
Канадският представител ще опита да триумфира с четвъртата си титла през сезона.
В другия полуфинал в Торино един срещу друг ще се изправят миналогодишният шампион Яник Синер и Алекс де Минор.