Оже-Алиасим стигна полуфиналите в заключителния турнир на ATP

Феликс Оже-Алиасим преодоля груповата фаза на Финалния турнир на ATP за сезона, който се провежда в Торино, Италия. Канадецът, който е поставен под номер 8, спечели трудно с 6:4, 7:6 (4) срещу двукратния шампион Александър Зверев.

Оже-Алиасим зае второ място в група "В", записвайки две победи и една загуба, докато германският представител остана трети, допускайки второ поражение.

На полуфиналите канадският тенисист ще се изправи срещу Карлос Алкарас, който спечели първо място в група "А" и получи наградата за номер 1 през сезона.

Феликс Оже-Алиасим направи решителен пробив за 6:4 в края на първата сет. Във втората част се стигна до тайбрек, в който канадецът победи със 7:4.



Канадският представител ще опита да триумфира с четвъртата си титла през сезона.

В другия полуфинал в Торино един срещу друг ще се изправят миналогодишният шампион Яник Синер и Алекс де Минор.

Синер записа трета победа и завърши първи в група "Борг"