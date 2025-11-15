Греъм Потър: Искам да помогна на играчите да се чувстват по-добре на терена

Новият старши треньор на националния отбор на Швеция Греъм Потър иска да помогне на футболистите да се справят с разочарованието от загубите в квалификационните мачове за предстоящото Световното първенство, като тимът ще има втори шанс в плейофите догодина.Първият мач на Потър начело на състава на Швеция - седем седмици след като англичанинът беше уволнен от Уест Хам, предстои днес срещу лидера в групата Швейцария, чийто отбор може да си осигури място на Мондиал 2026 при победа.

Серията от три загуби на Швеция, включително у дома срещу швейцарците през миналия месец, коства работата на предишния селекционер Йон Дал Томасон и остави отбора последен в квалификационната група. Задачата на Потър е да преведе тима на Швеция през плейофите в Зона Европа през март, в които съставът би трябвало да влезе заради спечелването на Лигата на нациите преди една година. ФИФА ще изтегли жребия за плейофите, в които ще участват 16 отбора, следващия четвъртък в Цюрих.

„Отборът е в трудна ситуация“, призна Греъм Потър. „По отношение на резултатите кампанията не протече така, както искахме. Когато това се случи, има много болка, има разочарование“, добави треньорът и каза, че си е поставил цел „да помогне на играчите да се чувстват по-добре на терена“.

Потър е работил върху емоционалната страна на изграждането на екип с футболистите си, като същевременно е описал посланията, които има за изявите им на терена като „относително ясни, относително прости“.

Снимки: Imago