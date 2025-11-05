Популярни
Швеция без Гьокереш за световните квалификации, но Исак бе повикан

  • 5 ное 2025 | 14:54
  • 284
  • 0
Швеция без Гьокереш за световните квалификации, но Исак бе повикан

Виктор Гьокереш не беше включен в състава на Швеция, избран от новия селекционер Греъм Потър, след като получи мускулна контузия по време на мач за Арсенал през уикенда. Сънародникът му Александър Исак обаче e сред повиканите, въпреки че пропусна последните четири двубоя на Ливърпул поради проблем със слабините.

Потър беше назначен през миналия месец и ще води тима в последните квалификационни срещи за Световното първенство със Швейцария и Словения през следващите две седмици. Той ще бъде начело и в плейофите за Мондиал 2026 през март, до които Швеция вероятно ще стигне, благодарение на спечелването на групата си в Лигата на нациите.

Английският специалист обаче ще започне периода си като селекционер на шведския представителен тим без Гьокереш, който беше заменен поради контузия при успеха на Арсенал над Бърнли с 2:0 в събота във Висшата лига и пропусна победата с 3:0 над Славия Прага в Шампионската лига снощи. Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира още преди мача със Славия, че е загрижен за контузията на Виктор Гьокереш и посочи, че има несигурност относно това колко е тежка.

Александър Исак, който се присъедини към Ливърпул като рекорден трансфер за Великобритания, не е играл, откакто беше заменен на почивката при победата с 5:1 над Айнтрахт Франкфурт на 22 октомври. Мениджърът на мърсисайдци Арне Слот заяви, че Исак е в надпревара с времето, за да бъде готов за игра срещу Манчестър Сити в неделя, а Греъм Потър обясни, че физическата форма на нападателя ще бъде оценена след уикенда.

"Той не е готов да играе два мача по 90 минути за Швеция", каза Потър за Исак, "но е на разположение".

Националният тим на Швеция е последен в квалификационната си група за Световното първенство с 1 точка от четири мача, след обезсърчаващи резултати, които доведоха до уволнението на Йон Дал Томасон - първият треньор на отбора, роден в чужбина.

Снимки: Gettyimages

