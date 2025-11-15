Популярни
Селекционерът на Полша: Играчите показаха класата си

  15 ное 2025 | 08:12
Селекционерът на Полша: Играчите показаха класата си

Селекционерът на Полша Ян Урбан говори след равенството 1:1 на неговия отбор с тима на Нидерландия в срещата от група “G” в квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. “Дружина полска” можеше и да победи, тъй като поведе в края на първото полувреме, а при равен резултат имаше своите нови положения. Въпреки това Урбан бе позитивен в оценката си за мача.

Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия
Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

“Доволен съм. В сравнение с първия мач срещу Нидерландия, държахме топката по-добре и създадохме повече положения. Трябваше да направим някои промени заради контузии и наказания, но играчите, които се присъединиха към състава, показаха класата си. Много съм щастлив”, каза Урбан.

Куман: Трябваше да бъдем търпеливи
Куман: Трябваше да бъдем търпеливи

В последния кръг от квалификациите Полша ще гостува на Малта, но дори при победа трябва да се случи истинско чудо, за да спечели директна промоция за световните футболни финали в Северна Америка.

