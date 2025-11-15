Селекционерът на Полша: Играчите показаха класата си

Селекционерът на Полша Ян Урбан говори след равенството 1:1 на неговия отбор с тима на Нидерландия в срещата от група “G” в квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. “Дружина полска” можеше и да победи, тъй като поведе в края на първото полувреме, а при равен резултат имаше своите нови положения. Въпреки това Урбан бе позитивен в оценката си за мача.

“Доволен съм. В сравнение с първия мач срещу Нидерландия, държахме топката по-добре и създадохме повече положения. Трябваше да направим някои промени заради контузии и наказания, но играчите, които се присъединиха към състава, показаха класата си. Много съм щастлив”, каза Урбан.

В последния кръг от квалификациите Полша ще гостува на Малта, но дори при победа трябва да се случи истинско чудо, за да спечели директна промоция за световните футболни финали в Северна Америка.