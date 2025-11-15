Куман: Трябваше да бъдем търпеливи

Роналд Куман изрази разочарованието си след равенството 1:1 на Нидерландия срещу тима на Полша в срещата от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико в зона “УЕФА”.

“Има повече разочарование, отколкото радост, но от друга страна, направихме още една крачка към Световното първенство”, каза Куман.

Въпреки загубените две точки, “лалетата” почти сигурно ще се класират директно за финалите в Северна Америка, тъй като имат смазваща голова разлика.

“Не е лесно да играеш срещу отбори, които се защитават толкова дълбоко. Трябваше да бъдем търпеливи и да опитаме различни атаки, но не създадохме достатъчно отпред”, каза още Куман.