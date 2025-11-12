Снайдер за емблематичния сблъсък с Бускетс от 2010-а: Абсолютен ревльо

Популярни
  • 12 ное 2025 | 20:28
  • 388
  • 0
Един от емблематичните футболисти на Нидерландия Уесли Снайдер направи доста резки изказвания за своя колега Серхио Бускетс за прословутия сблъсък между двамата през 2010 година, когато “лалето” защитаваше цветовете на Интер, а испанецът тези на Барселона. Двата тима изиграха два емблематични мача на полуфиналите в Шампионската лига през тази година, в които “нерадзурите” успяха да достигнат големия финал и впоследствие да вдигнат трофея след успех над Байерн (Мюнхен). Само няколко седмици по-късно Снайдер и Бускетс се изправиха един срещу друг и на финала на Световното първенство в ЮАР, спечелен от Испания с 1:0 след продължения.

Бускетс е изключително дразнещ играч. Той винаги удряше останалите, но не искаше никой да го удря. Веднага щом получеше удар, той започваше да плаче, абсолютен ревльо. Аз буквално се биех с него всеки мач. В един момент му казах: “Ще те видя в Ибиса през лятото, тогава ще говорим, ти и аз”. През 2010 година спечелихме у дома срещу Барселона с 3:1, след което отидохме на “Камп Ноу”. След 8 минути Тиаго Мота го фаулира и Бускетс започна да се въргаля по земята, но в същото време гледаше през ръцете си, за да види дали Мота ще получи червен картон. След това стана и нищо му нямаше, абсолютен ревльо,” разказа Снайдер за едни от най-запомнящите се сблъсъци във футбола в последните две десетилетия.

2010 година бе най-успешната в кариерата на Уесли Снайдер. Той успя да спечели требъл на клубно равнище с Интер, воден по това време от Жозе Моуриньо, а с Нидерландия достигна до финалите на Мондиал 2010 в Южна Африка.

Снимки: Imago

