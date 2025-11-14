Агентът на Гираси опипва почвата за трансфер в Саудитска Арабия

Нападателят на Борусия (Дортмунд) Серу Гираси е бил предложен на различни клубове в Саудитска Арабия от брат му Карамба Гираси, който е и негов агент, пише германският вестник "Билд".

Гираси беше вкаран с разговори с няколко водещи европейски отбори още през миналото лято, но в крайна сметка 29-годишният национал на Гвинея остана в Борусия.

Serhou Guirassy is currently being actively offered to clubs in Saudi Arabia by his brother Karamba, who is conducting negotiations on behalf of the KGSMI agency.



🗞 @BILD#BVB — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) November 14, 2025

Подобен трансфер би донесъл огромен финансов приход за Гираси, който печели около 9 милиона евро на година в настоящия си тим. Смята се, че при обвързване със саудитски отбор, той би могъл да получава двойно повече.

Договорът на голмайстора с Борусия (Дортмунд) обаче е до 2028 г. и клубът не е притиснат да продава нападателя си. Гираси се утвърди като водещ реализатор за "жълто-черните" след трансфера си от Щутгарт през лятото на 2024 г., като до момента има 7 попадения и 4 асистенции в 15 мача във всички турнири.