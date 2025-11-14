Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Лъвовете" с официална тренировка на турска земя
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Агентът на Гираси опипва почвата за трансфер в Саудитска Арабия

Агентът на Гираси опипва почвата за трансфер в Саудитска Арабия

  • 14 ное 2025 | 16:54
  • 597
  • 0

Нападателят на Борусия (Дортмунд) Серу Гираси е бил предложен на различни клубове в Саудитска Арабия от брат му Карамба Гираси, който е и негов агент, пише германският вестник "Билд".

Гираси беше вкаран с разговори с няколко водещи европейски отбори още през миналото лято, но в крайна сметка 29-годишният национал на Гвинея остана в Борусия.

Подобен трансфер би донесъл огромен финансов приход за Гираси, който печели около 9 милиона евро на година в настоящия си тим. Смята се, че при обвързване със саудитски отбор, той би могъл да получава двойно повече.

Договорът на голмайстора с Борусия (Дортмунд) обаче е до 2028 г. и клубът не е притиснат да продава нападателя си. Гираси се утвърди като водещ реализатор за "жълто-черните" след трансфера си от Щутгарт през лятото на 2024 г., като до момента има 7 попадения и 4 асистенции в 15 мача във всички турнири.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Клоп ще има нова работа по време на Световното

Клоп ще има нова работа по време на Световното

  • 14 ное 2025 | 15:22
  • 782
  • 0
Марк Геи в крайна сметка напусна лагера на Англия

Марк Геи в крайна сметка напусна лагера на Англия

  • 14 ное 2025 | 14:53
  • 834
  • 0
Мбапе напусна лагера на Франция

Мбапе напусна лагера на Франция

  • 14 ное 2025 | 14:37
  • 4647
  • 21
Ник Волтемаде и Малик Тиау защитиха Флориан Виртц

Ник Волтемаде и Малик Тиау защитиха Флориан Виртц

  • 14 ное 2025 | 14:22
  • 1446
  • 2
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 26818
  • 29
Шевалие ще дебютира за Франция в мача с Азербайджан

Шевалие ще дебютира за Франция в мача с Азербайджан

  • 14 ное 2025 | 14:03
  • 557
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 3433
  • 5
Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

  • 14 ное 2025 | 17:25
  • 3380
  • 5
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 26818
  • 29
Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

  • 14 ное 2025 | 18:24
  • 1302
  • 0
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 11856
  • 5
Първият мач от днешните световни квалификации започва след минути, следете тук

Първият мач от днешните световни квалификации започва след минути, следете тук

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 9232
  • 7