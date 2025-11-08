Популярни
  Борусия (Дортмунд)
  2. Борусия (Дортмунд)
  Борусия (Дортмунд) се провали в последните секунди и пропусна да се доближи до Байерн

Борусия (Дортмунд) се провали в последните секунди и пропусна да се доближи до Байерн

  8 ное 2025 | 18:39
  • 1710
  • 0

Борусия (Дортмунд) пропусна добра възможност да се изкачи на второто място и да се доближи до лидера Байерн (Мюнхен), след като допусна гол в последните секунди при гостуването си на Хамбургер и завърши 1:1 в мач от 10-тия кръг на Бундеслигата. „Жълто-черните“ водеха до самия край на „Фолкспаркщадион“, но късно попадение на Рансфорд Кьонигсдорфер ги лиши от трите точки.

Така Борусия изпраща неуспешна седмица след като преди няколко дни загуби тежко от Манчестър Сити в Шампионската лига с 1:4. Тимът на Нико Ковач остава на 3-а позиция в първенството с 21 точки, след като не успя да се възползва от грешките на Байерн и РБ Лайпциг. Хамбургер ШФ пък записа първа точка след три поредни загуби и заема временната 12-а позиция с 9 пункта.

Първият половин час не предложи особено много ситуации, но към края на полувремето двата отбора се поактивизираха. Така в 35-ата минута Максимилиан Байер намери Карни Чуквуемека в наказателното поле на домакините, но от удобна ситуацията той стреля в аут. Само четири минути по-късно дойде най-добрата ситуация в мача дотук и тя бе за домакините. Центриране намери аржентинския халф Николас Капалдо, но изстрелът му с глава нацели напречната греда на Грегор Кобел и излезе в аут.

През втората част „жълто-черните“ натиснаха съперника си и в крайна сметка излязоха напред в 64-ата минута. След центриране от корнер последва блокиран удар на Юлиан Риерсон и разбъркване. При него Нико Шлотербек атрактивно подаде към Чуквуемека, който с удар от въздуха не остави шансове на постугалския страж на домакините Даниел Хойер Фернандеш – 0:1 за Дортмунд.

До края на срещата домакините опитаха да изравнят и резервата Роберт Глатцел не бе далеч от това, но ударът му в 77-ата минута след контраатака бе спасен с вещина от Грегор Кобел. Хамбургер обаче не се предаде и в крайна сметка стигна до равенството в дългото седемминутно продължение на мача. Центриране отляво намери резервата Рансфорд Кьонигсдорфер, който с глава не остави шансове на Кобел и хвърли в делириум феновете на „Фолкспаркщадион“ – 1:1.

Снимки: Imago

