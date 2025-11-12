Емре Джан почти сигурно ще остане в Борусия (Дортмунд) и през следващия сезон

Капитанът на Борусия (Дортмунд) Емре Джан ще остане в клуба и през следващия сезон, сочат последните индикации за бъдещето на футболиста, съобщава германският вестник „Билд“.

Настоящият договор на полузащитника включва опция за удължаване до 2027 г., която е обвързана с игровото му време. Заради контузията му в началото на сезона за него ще бъде трудно да изпълни заложените цели.

There are several indications that Emre Can will continue to play for Borussia Dortmund next season. His current contract includes an option to extend until 2027, which is linked to playing time.



Въпреки това планът е контрактът на 31-годишния футболист да бъде подновен, дори ако въпросната клауза не може да бъде активирана автоматично. Емре Джан си е спечелил уважението на шефовете на Борусия и на съотборниците си, а ръководството не иска да превръща предстоящите промени в състава през лятото в прекалено драстични.

В същото време шефовете на клуба от Дортмунд не са прекалено ентусиазирани за идеята в новия договор на Карим Адейеми да има освобождаваща клауза. Те обаче засега не отхвърлят напълно подобен вариант, като подобна клауза би била около 80 милиона евро.

Снимки: Imago