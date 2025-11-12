Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Емре Джан почти сигурно ще остане в Борусия (Дортмунд) и през следващия сезон

Емре Джан почти сигурно ще остане в Борусия (Дортмунд) и през следващия сезон

  • 12 ное 2025 | 13:56
  • 269
  • 0

Капитанът на Борусия (Дортмунд) Емре Джан ще остане в клуба и през следващия сезон, сочат последните индикации за бъдещето на футболиста, съобщава германският вестник „Билд“.

Настоящият договор на полузащитника включва опция за удължаване до 2027 г., която е обвързана с игровото му време. Заради контузията му в началото на сезона за него ще бъде трудно да изпълни заложените цели.

Въпреки това планът е контрактът на 31-годишния футболист да бъде подновен, дори ако въпросната клауза не може да бъде активирана автоматично. Емре Джан си е спечелил уважението на шефовете на Борусия и на съотборниците си, а ръководството не иска да превръща предстоящите промени в състава през лятото в прекалено драстични.

В същото време шефовете на клуба от Дортмунд не са прекалено ентусиазирани за идеята в новия договор на Карим Адейеми да има освобождаваща клауза. Те обаче засега не отхвърлят напълно подобен вариант, като подобна клауза би била около 80 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Стърлинг и семейството му невредими след опит за грабеж в дома му

Стърлинг и семейството му невредими след опит за грабеж в дома му

  • 12 ное 2025 | 09:21
  • 1996
  • 1
Рубиалес наруши мълчанието си!

Рубиалес наруши мълчанието си!

  • 12 ное 2025 | 07:40
  • 4199
  • 2
Доку: Всичко зависи от нас

Доку: Всичко зависи от нас

  • 12 ное 2025 | 06:29
  • 1500
  • 1
Витор Роке отива на подсъдимата скамейка заради хомофобия

Витор Роке отива на подсъдимата скамейка заради хомофобия

  • 12 ное 2025 | 05:02
  • 6117
  • 7
Винисиус Жуниор с ултиматум към Флорентино Перес

Винисиус Жуниор с ултиматум към Флорентино Перес

  • 12 ное 2025 | 04:41
  • 6712
  • 16
Скалони с решение, което зарадва Бенфика

Скалони с решение, което зарадва Бенфика

  • 12 ное 2025 | 04:22
  • 1827
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 7092
  • 15
Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 12847
  • 26
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 9404
  • 27
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 12021
  • 29
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 5023
  • 21
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 6445
  • 2