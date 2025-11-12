Двукратен шампион с Борусия (Дортмунд) пое първи професионален отбор в треньорската си кариера

Бившият полски национал Лукаш Пишчек направи направи първите си стъпки в треньорската кариера.

40-годишният бивш футболист на Борусия (Дортмунд) е новият старши треньор на заплашения от изпадане втородивизионен тим от родината му ГКС Тихи, съобщават официално от клуба.

💣Łukasz Piszczek 𝐧𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞𝐦 𝐆𝐊𝐒 𝐓𝐲𝐜𝐡𝐲! 💣



✍️Wybitny reprezentant 🇵🇱 podpisał z naszym klubem kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Jego nowymi asystentami zostali Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk.🔝



🆕Nowy trener… pic.twitter.com/BrVJ2LNzg3 — Klub Piłkarski GKS Tychy (@KP_GKSTychy) November 12, 2025

Договорът му е до 30 юни 2027 година с опция за удължаване с още един сезон. Това ще бъде първи професионален ангажимент на подобна позиция в кариерата на Пишчек, добавя германският вестник „Билд“.

Полякът беше част от треньорския щаб на Нури Шахин в любимия си Дортмунд през първата половина от сезон 2024/2025, но досега не бе водил самостоятелно професионален отбор.

Lukasz Piszczek macht den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn: In seiner polnischen Heimat übernimmt der ehemalige BVB-Profi das Traineramt beim abstiegsgefährdeten Zweitligisten GKS Tychy. ✅#SkyTransfer #Tychy #Piszczek pic.twitter.com/Ud5GXipMAV — Sky Sport (@SkySportDE) November 12, 2025

Пишчек е двукратен шампион с Борусия и трикратен носител на Купата на Германия с "жълто-черните". Той има 382 мача, 19 гола и 64 асистенции за Дортмунд по време на 11-годишния си престой в клуба, по времето на който игра и във финала на Шампионската лига през 2013 г., загубен от Байерн (Мюнхен) с 1:2.

Бившият футболист има и 66 срещи и 3 попадения за националния отбор на Полша.

