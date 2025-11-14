Селекционерът на Ейре: Съзнателно давахме топката на Португалия в определени зони

Селекционерът на националния отбор на Ейре Хеймир Халгримсон коментира победата с 2:0 над Португалия в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година.

„Това е един от малкото начини да играеш срещу Португалия – да се опиташ да не допуснеш гол", заяви Халгримсон.

"Знаехме, че ни е нужно поне равенство, за да запазим шансове за излизане от групата. Решихме да играем с нисък блок. Срещу отбор с такова индивидуално майсторство като Португалия е невъзможно да покриеш всички зони, затова в някои от тях съзнателно им давахме топката, а други се стараехме да затваряме“, добави исландецът.

Ейре е на трето място в групата, но има шанс да завърши на втората позиция, ако победи Унгария в Будапеща.

