Болидът на Кадилак трябва да е готов за тестовете през януари

В новия отбор във Формула 1 Кадилак планират шейкдауна на първия им болид да е преди предсезонните тестове в Барселона от 26 до 30 януари. Тим шефът на Кадилак Греъм Ландън обясни, че двигателят на новия болид трябва да бъде запален “след по-малко от 50 дни”, т.е. преди Коледа.

Колата ще излезе за първи път на пистата през януари, като това ще стане в рамките на едно от събитията за популяризиране, като тимът ще има право на до 200 километра пробег в рамките му.

“Всичко е по план - обясни Лаудън. - След по-малко от 50 дни ще запалим двигателя на колата и тя ще излезе на пистата през януари. След това отиваме на тестовете в края на януари в Барселона.”

Той потвърди, че спазването на тези срокове няма да е никак лесно, но работата в двете бази на тима - в Щатите и Англия, върви с пълна сила.

“Времето е противник на такъв проект, защото ние знаем, че ще се състезаваме в Мелбърн в първата седмица на март този срок няма как да бъде удължен - допълни той. - Имаме още много работа, като нашето участие догодина беше потвърдено едва през март тази година, като в рамките на 12 месеца трябва да сме готови с всичко.

“Сега се сменят и правилата, няма я стабилността на сегашната ера във Формула 1, никой не знае кой ще най-бърз догодина или кой ще е в челото. Всички се борят със сериозни предизвикателства, включително и ние, но никой не знае какво ще е разпределението на силите догодина.”

