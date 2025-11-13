Популярни
Хорхе Мартин наказан за завръщането си в MotoGP във Валенсия

  • 13 ное 2025 | 13:57
  • 115
  • 0

Хорхе Мартин ще трябва да изтърпи наказание от двойна дълга обиколка по време на Гран при на Валенсия този уикенд, ако лекарите го допуснат до участие във финала на сезон 2025 в MotoGP.

Санкцията е резултат от инцидент по време на спринтовото състезание за Гран при на Япония на пистата „Мотеги“ в края на септември. Тогава Мартин допусна грешка на старта и се сблъска със съотборника си в Априлия Марко Бедзеки, което доведе до отпадането и на двамата пилоти. Тъй като испанецът пропусна основното състезание ден по-късно, както и следващите четири кръга в Индонезия, Австралия, Малайзия и Португалия, решението за инцидента се забави досега.

След като претърпя операция на рамото, пострадало при катастрофата, Мартин се завърна в падока на MotoGP в четвъртък сутринта, където се яви пред стюардите за изслушване.

След прегледа на ситуацията стюардите заключиха, че Мартин е карал „безотговорно“ и е създал „опасна ситуация“ за останалите пилоти, определяйки двойна дълга обиколка като подходящо наказание. Наказанието ще важи за основното състезание в неделя, а не за спринта в събота.

Това наказание допълнително утежнява един изключително труден първи сезон за Мартин в Априлия, през който той пропусна повечето състезания поради поредица от контузии. Той точно започна да намира отново ритъма си на каране с мотора RS-GP, когато направи грешка на старта в "Мотеги", като се оказа, че е с фрактура на ключицата след инцидента. Наложи се Мартин спешно да отлети за Барселона ден след инцидента, където лекари оперираха рамото му.

По-късно днес Мартин ще премине медицински прегледи, за да се определи дали е годен да участва в Гран при на Валенсия. Финалът на сезона ще бъде последван от традиционния тест във Валенсия във вторник, където се очаква Мартин за първи път да изпробва мотора на Априлия за 2026 г.

Снимки: Gettyimages

