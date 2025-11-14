Популярни
В Мерцедес се борят с “изкушението” да подобряват колата за сезон 2025

  • 14 ное 2025 | 13:11
В Мерцедес се опитват да не се поддадат на “изкушението” и да останат “дисциплинирани” да не пробват подобрения по колата на тима за сезон 2025 във Формула 1. Целта на тези ограничения е Мерцедес да е в най-добрата позиция за старта на сезон 2026, когато започва нова ера в развитието на Формула 1.

След лятната пауза Мерцедес използва само един пакет подобрения - в Гран При на Италия, а след това болидът получава само дребни промени и нови неща. В същото време тимът се бори за второто място при конструкторите, като 43-те точки на Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел в Бразилия изведоха тима на второ място, на 32 пред Ред Бул и на 36 пред Ферари. Разликата в наградния фонд между второ и четвърто място при конструкторите е в размер на “десетки милиони долари”.

“На пистата ние сме напълно отдадени на това да се преборим за второто място при конструкторите - обясни директорът по инженерните въпроси Андрю Шовлин. - Действаме наистина дисциплинирано и спазваме решението да не използваме повече ресурси за този сезон, не правим подобрения и нововъведения, което прави последните състезания много по-лесни за нас.

“Тези правила влязоха в сила през 2022 и ние започнахме в ролята на догонващи, след това не стана по-лесно, но сега беше много важно да не се поддаваме на напрежението и да се опитаме да спечелим титлата. Повечето наши съперници развиваха колите си дълбоко в хода на настоящия сезон, но ние отделяме повече ресурси за догодина, тъй като искаме да направим силен старт.”

Снимки: Gettyimages

