  1. Sportal.bg
  2. Нигерия
  Нигерийските национали прекратиха споровете с федерацията

Нигерийските национали прекратиха споровете с федерацията

  • 12 ное 2025 | 21:14
  • 588
  • 0
Нигерийските национали прекратиха споровете с федерацията

Футболистите от националния отбор на Нигерия са изцяло фокусирани върху плейофите от африканските квалификации за Световното първенство през 2026 година срещу Габон в четвъртък след разрешаването на спора за премиите, който доведе до бойкот на тренировките, заяви капитанът Уилям Трост-Еконг.

Играчите не тренираха във вторник в знак на протест срещу неплатените бонуси, за които медиите предполагат, че датират още от 2019 година. Но Трост-Еконг потвърди, че въпросът е уреден с Нигерийската футболна федерация, поне засега.

„Въпросът е решен. Заедно сме и както преди сме фокусирани върху предстоящите мачове!“, написа Трост-Еконг в публикация в социалните мрежи, без да разкрива повече подробности.

Нигерия се изправя срещу Габон в полуфинал от плейофите за Африканските квалификации в мароканския град Рабат, надявайки се да си осигури място на финала в неделя срещу Камерун или ДР Конго.

Победителят ще се класира за междуконтиненталните плейофи през март, където още две държави ще бъдат добавени към списъка от 48 отбора за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

