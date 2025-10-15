От искане на съвет в чат до оформяне на атакуващ тандем в ключов мач за националния отбор

Нападателят на Севиля Акор Адамс записа първия си мач като титуляр за националния тим на Нигерия при вчерашната ключова победа с 4:0 над Бенин, която осигури участие на “суперорлите” в плейофите за Мондиал 2026.

Хеттрик на Осимен запази надеждите на Нигерия за Мондиала

Във въпросния двубой 25-годишният играч имаше възможността да си партнира в атака с голямата звезда на Нигерия Виктор Осимен, който блесна с хеттрик. Ето защо днес самият Адамс реши да сподели в социалните мрежи любопитен чат между двамата в Месенджър от 28 януари 2019 година. Тогава новоизлюпеният национал е под наем в норвежкия Согндал и моли за съвет настоящия 26-годишен голмайстор на “суперорлите”, който тогава също е в началото на кариерата си в професионалния футбол като преотстъпен в белгийския Шарлероа.

2⃣0⃣1⃣9⃣: Akor Adams sends a DM to Victor Osimhen asking for advice



2⃣0⃣2⃣5⃣: They start together for @NGSuperEagles as Nigeria secure a World Cup playoff spot



What a story! 🇳🇬🦅 pic.twitter.com/mugYaR9388 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 15, 2025

“Братле, искам да попитам как се справяш с лошите дни в тренировките или след мачовете??”, пита Адамс, а Осимен му отговаря по следния начин: “Охо, братле, винаги ще има лоши дни, независимо дали ще е мач, или тренировка. Това, за което трябва да се държиш, е твоето качество, а най-важно е желанието ти да успееш. Стремежът да достигнеш твоя пълен потенциал на практика е това, което те кара да изпъкнеш. Опитвай се да забравяш бързо лошите дни… Аз преминах през много лоши критики, но избрах те да не ме сломят… Просто постави БОГ на първо място и вярвай в себе си… Лошите дни просто ще те направят по-силен”. След това Адамс му отвръща: “Обмислено и навременно. Много ти благодаря”.

Some life scripts are handwritten by God himself…living a dream ❤️🙌 pic.twitter.com/kSJhA9NnJi — Akor adams (@AkorjeromeAdams) October 15, 2025

Към въпросния скрийншот и снимки от вчерашния мач пък нападателят на Севиля пише: "Някои житейски сценарии са написани лично от Бог... изживявам мечтата си".