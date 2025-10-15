Популярни
Сложен път към Мондиал 2026: какво очаква африканските отбори в баражите

  • 15 окт 2025 | 16:50
  • 271
  • 0
Двоен бараж и привилегии за по-високо класираните в ранглистата на ФИФА – това е необичайният и труден път, който очаква четири африкански отбора в битката за място на Световното първенство през 2026 г. Камерун, Габон, Нигерия и ДР Конго се класираха за баражите в зона "Африка" и се готвят за дълго пътуване с надеждата да достигнат до финалите на Мондиала. Нито един от тези тимове обаче няма гарантирано място, а само един ще получи шанс да участва в междуконтиненталния плейоф на ФИФА.

Мароко ще бъде домакин на африканските баражи за Мондиал 2026
Мароко ще бъде домакин на африканските баражи за Мондиал 2026

Завършвайки сред четирите най-добри втори отбора в квалификациите, Камерун, Габон, Нигерия и ДР Конго запазиха живи надеждите си за класиране на Световното първенство. Пътят до Северна Америка (САЩ, Канада и Мексико) обаче остава изключително дълъг и сложен. От тези четири национални отбора нито един няма сигурно участие на предстоящия Мондиал. Дори победителят от минитурнира между тях няма да се класира директно. В средата на ноември те ще се изправят един срещу друг в турнир с директни елиминации, който няма да даде квота за Световното първенство, а само право на участие в друг, този път междуконтинентален, бараж, организиран от ФИФА.

Как функционират баражите на КАФ?

Четирите африкански отбора ще изиграят минитурнир с полуфинали и финал в Мароко в средата на ноември. Двойките не бяха определени според натрупаните точки в квалификациите, а въз основа на ранглистата на ФИФА. Двете нации с най-висок ранкинг ще се изправят срещу двете с най-нисък. Така Нигерия (45-о място) ще играе срещу Габон (79-о място), а Камерун (52-ро място) ще срещне ДР Конго (60-о място).

Две квоти от междуконтиненталните баражи

Втората фаза от пътуването за единствения оцелял африкански отбор ще се състои от един или два мача. Това ще зависи от неговото класиране в ранглистата на ФИФА спрямо останалите участници. В този турнир с шест отбора (1 от АФК, 1 от КАФ, 2 от КОНКАКАФ, 1 от КОНМЕБОЛ, 1 от ОФК) ще бъдат раздадени две квоти за Мондиал 2026. Двете нации с най-висок ранкинг ще отидат директно на финал, докато останалите четири ще трябва да преминат през полуфинали.

Участници в междуконтиненталните баражи

АФК: Ирак (58-и) или ОАЕ (67-и)
КАФ: Камерун (52-ри) или Габон (79-и) или Нигерия (45-и) или ДР Конго (60-и)
КОНКАКАФ: 2 отбора, които ще бъдат определени в средата на ноември
КОНМЕБОЛ: Боливия (77-и)
ОФК: Нова Каледония (150-и)

(В скоби е посочено мястото на отборите в ранглистата на ФИФА, актуализирана на 18 септември 2025 г.)

При сегашното положение, ако Нигерия спечели баражите на КАФ, отборът ще се класира директно за един от финалите. От друга страна, Габон със сигурност ще трябва да играе полуфинал. За Камерун и ДР Конго всичко ще зависи от това кои ще бъдат представителите на КОНКАКАФ. Пътят до следващото Световно първенство е все още далеч и ще приключи за един от тези отбори едва през 2026 г. (23-31 март), когато ще се проведат междуконтиненталните баражи.

"Екип"

