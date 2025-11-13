Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волфсбург
  3. Промените във Волфсбург продължават, спортният директор също е аут

Промените във Волфсбург продължават, спортният директор също е аут

  • 13 ное 2025 | 19:44
  • 449
  • 0

Спортният директор на Волфсбург Себастиан Шинджелож е освободен от поста си, съобщиха от клуба от Бундеслигата. Роденият в Полша Шинджелож бе част от тима, който стана шампион на Германия през 2009 година, а през февруари 2023 година се завърна като спортен директор. 

Той обаче беше посочен като основен виновник за слабия на старт на сезона на "вълците" заради грешната трансферна политика на тима. Скъпите трансфери на Винисиус Соуса и Йеспер Линдстрьом до момента не оправдават очакванията, а желаният от феновете централен нападател така и не се появи.

Волфсбург остана без треньор след последния провал
Волфсбург остана без треньор след последния провал

"Себастиан винаги е давал всичко за клуба с голяма желание и професионална експертиза. Но при спортната ситуация, в която се намираме, решихме, че се нуждаем от промяна на тази позиция", каза изпълнителният директор на клуба Петер Кристиансен.

Волфсбург е на 14-о място в класирането на Бундеслигата, като клубът загуби шест пъти в първите си десет срещи. В неделя от поста си бе освободен и старши треньорът Пол Симонис, който бе наследен от Даниел Бауер, водил до момента състава на Волфсбург до 19 години.

Вердер повали Волфсбург след почивката
Вердер повали Волфсбург след почивката
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

  • 13 ное 2025 | 14:47
  • 986
  • 0
10 години от трагедията: смелият охранител, който не допусна атентатор на "Стад дьо Франс"

10 години от трагедията: смелият охранител, който не допусна атентатор на "Стад дьо Франс"

  • 13 ное 2025 | 14:46
  • 13459
  • 3
Официално: Манчини започна ново арабско приключение

Официално: Манчини започна ново арабско приключение

  • 13 ное 2025 | 14:27
  • 1389
  • 2
Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

  • 13 ное 2025 | 14:09
  • 5755
  • 0
Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

  • 13 ное 2025 | 13:07
  • 723
  • 1
Капело сподели коя е най-важната част от състава на Милан

Капело сподели коя е най-важната част от състава на Милан

  • 13 ное 2025 | 13:02
  • 979
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 36414
  • 14
Франция - Украйна, победа ще класира "петлите" за Мондиал 2026

Франция - Украйна, победа ще класира "петлите" за Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 20:58
  • 837
  • 0
Съставите на Англия и Сърбия

Съставите на Англия и Сърбия

  • 13 ное 2025 | 21:18
  • 86
  • 0
Ясни са точните дати, на които Левски ще играе с Лас Палмас в Шампионската лига

Ясни са точните дати, на които Левски ще играе с Лас Палмас в Шампионската лига

  • 13 ное 2025 | 18:53
  • 8493
  • 2
Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

  • 13 ное 2025 | 16:48
  • 13287
  • 8
Апоел и Фенербахче започнаха двубоя в Мюнхен

Апоел и Фенербахче започнаха двубоя в Мюнхен

  • 13 ное 2025 | 21:00
  • 5736
  • 0