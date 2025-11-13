Промените във Волфсбург продължават, спортният директор също е аут

Спортният директор на Волфсбург Себастиан Шинджелож е освободен от поста си, съобщиха от клуба от Бундеслигата. Роденият в Полша Шинджелож бе част от тима, който стана шампион на Германия през 2009 година, а през февруари 2023 година се завърна като спортен директор.

Той обаче беше посочен като основен виновник за слабия на старт на сезона на "вълците" заради грешната трансферна политика на тима. Скъпите трансфери на Винисиус Соуса и Йеспер Линдстрьом до момента не оправдават очакванията, а желаният от феновете централен нападател така и не се появи.

Волфсбург остана без треньор след последния провал

"Себастиан винаги е давал всичко за клуба с голяма желание и професионална експертиза. Но при спортната ситуация, в която се намираме, решихме, че се нуждаем от промяна на тази позиция", каза изпълнителният директор на клуба Петер Кристиансен.

Волфсбург е на 14-о място в класирането на Бундеслигата, като клубът загуби шест пъти в първите си десет срещи. В неделя от поста си бе освободен и старши треньорът Пол Симонис, който бе наследен от Даниел Бауер, водил до момента състава на Волфсбург до 19 години.

Вердер повали Волфсбург след почивката

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages