Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)
  3. Вердер повали Волфсбург след почивката

Вердер повали Волфсбург след почивката

  • 7 ное 2025 | 23:36
  • 209
  • 0

Вердер (Бремен) победи гостуващия Волфсбург с 2:1 в първи мач от 10-ия кръг в Бундеслигата. По този начин тимът на Хорст Щефен се изкачи на седмо място в класирането с 15 точки, а "вълците" за пореденпът през сезона разочароваха и остават на 12-тата позиция с 8 точки.

Преди почивката Волфсбург действаше организирано и успя да поведе с попадение на Матиас Сванберг в 28-ата минута. През второто полувреме ролите се размениха и Вердер беше пълен господар на терена. Изравнителното попадение дойде в 83-тата минута след удар с глава на Йенс Стаге, а в последните секунди резервата Самуел Мбангула вдигна на крака феновете на "Везерщадион" с победния гол.

Вердер можеше да излезе напред в самото начало, но удар на Амос Пийпер с глава беше отразен от стража на гостите Камил Грабара. В средата на полувремето Волфсбург направи отлична контра и Сванберг прати топката в мрежата зад Мио Бакхаус. Подаването от десния фланг беше на Саел Кумбеди, а Сванберг с едно докосване откри резултата.

Вердер имаше шанс да изравни секунди преди почивката, но силен шут на Романо Шмид мина на сантиметри над напречната греда. Домакините продължиха да притискат съперника с всяка следваща минута, а Волфсбург изпадна в глуха защита и през второто полувреме не отправи нито един удар.

В 83-тата минута Юкинари Сугавара центрира отдясно, а Йенс Стаге се оказа най-съобразителен в наказателното поле и с глава се разписа за 1:1. В самия край на срещата Вердер стигна и до втори гол. Защитата на Волфсбург бездействаше, когато Мбангула стигна до една отбита топка и от въздуха я вкара във вратата.

В следващия кръг Вердер ще гостува на РБ Лайпциг, а Волфсбург ще е домакин на Байер (Леверкузен).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ограбиха дома на Бастони по време на мача срещу Кайрат

Ограбиха дома на Бастони по време на мача срещу Кайрат

  • 7 ное 2025 | 21:21
  • 694
  • 0
Джоуи Бартън бе осъден за обидни публикации в социалните мрежи

Джоуи Бартън бе осъден за обидни публикации в социалните мрежи

  • 7 ное 2025 | 21:13
  • 871
  • 2
Шеф на Байерн: Компани е идеалният треньор за нас

Шеф на Байерн: Компани е идеалният треньор за нас

  • 7 ное 2025 | 21:12
  • 949
  • 3
Здравко Димитров влезе от пейката при разгромна победа на Бодрумспор

Здравко Димитров влезе от пейката при разгромна победа на Бодрумспор

  • 7 ное 2025 | 21:04
  • 676
  • 0
Наказаха нападател за девет мача заради расизъм по адрес на бивш играч на Манчестър Юнайтед

Наказаха нападател за девет мача заради расизъм по адрес на бивш играч на Манчестър Юнайтед

  • 7 ное 2025 | 19:30
  • 8177
  • 0
Астън Вила се разбра с Морган Роджърс за нов договор

Астън Вила се разбра с Морган Роджърс за нов договор

  • 7 ное 2025 | 19:15
  • 962
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

  • 7 ное 2025 | 19:23
  • 35922
  • 106
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 37399
  • 45
Силен мач на Везенков, Олимпиакос излъга Партизан за шеста победа в Евролигата

Силен мач на Везенков, Олимпиакос излъга Партизан за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 23:11
  • 4358
  • 1
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 5839
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 53078
  • 80
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 34279
  • 12