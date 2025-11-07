Вердер повали Волфсбург след почивката

Вердер (Бремен) победи гостуващия Волфсбург с 2:1 в първи мач от 10-ия кръг в Бундеслигата. По този начин тимът на Хорст Щефен се изкачи на седмо място в класирането с 15 точки, а "вълците" за пореденпът през сезона разочароваха и остават на 12-тата позиция с 8 точки.

Преди почивката Волфсбург действаше организирано и успя да поведе с попадение на Матиас Сванберг в 28-ата минута. През второто полувреме ролите се размениха и Вердер беше пълен господар на терена. Изравнителното попадение дойде в 83-тата минута след удар с глава на Йенс Стаге, а в последните секунди резервата Самуел Мбангула вдигна на крака феновете на "Везерщадион" с победния гол.

Вердер можеше да излезе напред в самото начало, но удар на Амос Пийпер с глава беше отразен от стража на гостите Камил Грабара. В средата на полувремето Волфсбург направи отлична контра и Сванберг прати топката в мрежата зад Мио Бакхаус. Подаването от десния фланг беше на Саел Кумбеди, а Сванберг с едно докосване откри резултата.

Вердер имаше шанс да изравни секунди преди почивката, но силен шут на Романо Шмид мина на сантиметри над напречната греда. Домакините продължиха да притискат съперника с всяка следваща минута, а Волфсбург изпадна в глуха защита и през второто полувреме не отправи нито един удар.

В 83-тата минута Юкинари Сугавара центрира отдясно, а Йенс Стаге се оказа най-съобразителен в наказателното поле и с глава се разписа за 1:1. В самия край на срещата Вердер стигна и до втори гол. Защитата на Волфсбург бездействаше, когато Мбангула стигна до една отбита топка и от въздуха я вкара във вратата.

В следващия кръг Вердер ще гостува на РБ Лайпциг, а Волфсбург ще е домакин на Байер (Леверкузен).

Снимки: Gettyimages