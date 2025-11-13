Популярни
Неуспешен опит за обир във френската база на Алпин

  • 13 ное 2025 | 19:08
  • 209
  • 0

Френската полиция разследва странно влизане с взлом в базата на тима от Формула 1 Алпин, като опитът за обир е завършил неуспешно.

В понеделник вечер, около 22 часа местно време, двама души са разбили един от прозорците на лобито на базата на Алпин във Вири-Шатийон и веднага след това са поели към офисите на мениджърите на тима.

Информацията е на вестник Le Parisien, който цитира местната прокуратурата – оттам потвърждават разследването, но уточняват, че все още няма нито един арестуван. Разследващите са открили, че няколко врати на кабинети са били отворени насила, като крадците явно са познавали добре разположението на офисите в тази част на базата.

От полицията съобщиха, че няма материални щети, а от тима са заявили, че от офисите няма липси.

„Няма нищо откраднато. Всичко е наред. По време на обира в сградата не е имало служители на тима“, е заявил източник от Алпин пред вестника.

Полицията не изключва и възможността за индустриален шпионаж, особено след като няма нищо откраднато и няма материални щети.

