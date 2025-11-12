Амброзини обсъди предстоящото дерби и посочи кой е незаменимият играч в Милан

Легендарният халф на Милан Масимо Амброзини обсъди предстоящото градско дерби на тима срещу Интер. Той също така изрази съмнения дали потенциалният тандем между Кристиан Пулишич и Рафаел Леао може да бъде полезен в определени мачове и обясни защо смята полузащитника Адриен Рабио за незаменим в настоящия състав на “росонерите”.
“Това ще бъде важно дерби, което може да повлияе на класирането, но няма да е решаващо. Милан вече показа признаци, че може да е конкурентоспособен, но дербито винаги е непредсказуемо. Да не забравяме, че през миналия сезон Милан винаги влизаше в ролята на аутсайдер, но не допусна нито една загуба, печелейки три от петте дербита. Интер обаче си остава най-силният тим в първенството, така че това ще бъде добър тест. Мисля, че дербито е идеално за тандем между Пулишич и Леао, въпреки че има въпросителна дали двамата са съвместима двойка, особено срещу сгъстени защити. Това обаче няма да е така в Интер - Милан.
Според мен Леао не е централен нападател и не знам колко комфортно ще се чувства в определени мачове. Може би дори му е по-неудобно от Кристофър Нкунку, който игра заедно с Леао. Дали очаквах повече от Нкунку? Честно казано, мога само да кажа “да”. Очаквах повече от него, особено заради факта, че съм му голям привърженик. Но той има смекчаващи обстоятелства: играе твърде малко, не е в топ форма и действа като централен нападател, а това не е неговата позиция. Но след гола му за Франция миналия месец и предвид контузиите в атаката на Милан, очаквах да набере скорост, но той ми се струва малко загубен.
Отсъствието на Рабио през последния месец? Преди всичко, Самуеле Ричи се справи добре. Но Рабио си е Рабио и в някои отношения е незаменим за този Милан. Липсата му определено се усети: неговите мощ, опит и умение да разчита игровите ситуации. Също така, разбира се, неговата скорост: Рабио може да покрива терена като малцина от халфовете в Италия. Той определено щеше да е полезен в мачовете с Пиза и Парма, въпреки че при анализирането на допуснатите голове може да се види, че те бяха по-скоро заради индивидуални грешки или пропуски в концентрацията. Рабио е класически играч, който ти помага да правиш нещата максимално добре, а не да бъдеш посредствен.
Милан демонстрира малко непостоянство, особено през второто полувреме срещу по-ниско класирани отбори. Трудно е да се каже защо. От друга страна, срещу Рома, Наполи, Ювентус, Болоня и Аталанта тимът събра 11 точки без нито едно поражение. Силата на “росонерите”, особено в големите мачове, е способността им да създават сериозни положения от малък брой възможности. В мача срещу Рома например Милан се затрудняваше дълго време, но в този половин час, в който беше по-добър, имаше доста голови положения, докато запазваше концентрация в защита. В сезон, в който досега не сме видели перфектни тимове, това може да е важна характеристика”, коментира Амброзини в интервю за “Гадзета дело спорт”.
Снимки: Gettyimages