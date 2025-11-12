Амброзини обсъди предстоящото дерби и посочи кой е незаменимият играч в Милан

Легендарният халф на Милан Масимо Амброзини обсъди предстоящото градско дерби на тима срещу Интер. Той също така изрази съмнения дали потенциалният тандем между Кристиан Пулишич и Рафаел Леао може да бъде полезен в определени мачове и обясни защо смята полузащитника Адриен Рабио за незаменим в настоящия състав на “росонерите”.

“Това ще бъде важно дерби, което може да повлияе на класирането, но няма да е решаващо. Милан вече показа признаци, че може да е конкурентоспособен, но дербито винаги е непредсказуемо. Да не забравяме, че през миналия сезон Милан винаги влизаше в ролята на аутсайдер, но не допусна нито една загуба, печелейки три от петте дербита. Интер обаче си остава най-силният тим в първенството, така че това ще бъде добър тест. Мисля, че дербито е идеално за тандем между Пулишич и Леао, въпреки че има въпросителна дали двамата са съвместима двойка, особено срещу сгъстени защити. Това обаче няма да е така в Интер - Милан.

🗣️ Ambrosini spoke to @Gazzetta_it: "Derbies are always unpredictable. Just look at last season Milan were the underdogs every time but never lost, winning three of five meetings. Inter, though, remain the strongest team in the league. It will be a great test." pic.twitter.com/wfMI2YKXQa — Milan Posts (@MilanPosts) November 12, 2025

Според мен Леао не е централен нападател и не знам колко комфортно ще се чувства в определени мачове. Може би дори му е по-неудобно от Кристофър Нкунку, който игра заедно с Леао. Дали очаквах повече от Нкунку? Честно казано, мога само да кажа “да”. Очаквах повече от него, особено заради факта, че съм му голям привърженик. Но той има смекчаващи обстоятелства: играе твърде малко, не е в топ форма и действа като централен нападател, а това не е неговата позиция. Но след гола му за Франция миналия месец и предвид контузиите в атаката на Милан, очаквах да набере скорост, но той ми се струва малко загубен.

🗣️ Ambrosini spoke to @Gazzetta_it: "I’m a big admirer of Nkunku, but he has some excuses he’s played little, often out of position as a No. 9, and arrived not in top shape." pic.twitter.com/OxdWZgXLuV — Milan Posts (@MilanPosts) November 12, 2025

Отсъствието на Рабио през последния месец? Преди всичко, Самуеле Ричи се справи добре. Но Рабио си е Рабио и в някои отношения е незаменим за този Милан. Липсата му определено се усети: неговите мощ, опит и умение да разчита игровите ситуации. Също така, разбира се, неговата скорост: Рабио може да покрива терена като малцина от халфовете в Италия. Той определено щеше да е полезен в мачовете с Пиза и Парма, въпреки че при анализирането на допуснатите голове може да се види, че те бяха по-скоро заради индивидуални грешки или пропуски в концентрацията. Рабио е класически играч, който ти помага да правиш нещата максимално добре, а не да бъдеш посредствен.

🗣️ Ambrosini spoke to @Gazzetta_it: "Rabiot is Rabiot and in some ways, he’s irreplaceable in this Milan. His absence has inevitably been felt." pic.twitter.com/VdBf7evOes — Milan Posts (@MilanPosts) November 12, 2025

Милан демонстрира малко непостоянство, особено през второто полувреме срещу по-ниско класирани отбори. Трудно е да се каже защо. От друга страна, срещу Рома, Наполи, Ювентус, Болоня и Аталанта тимът събра 11 точки без нито едно поражение. Силата на “росонерите”, особено в големите мачове, е способността им да създават сериозни положения от малък брой възможности. В мача срещу Рома например Милан се затрудняваше дълго време, но в този половин час, в който беше по-добър, имаше доста голови положения, докато запазваше концентрация в защита. В сезон, в който досега не сме видели перфектни тимове, това може да е важна характеристика”, коментира Амброзини в интервю за “Гадзета дело спорт”.

🗣️ Ambrosini spoke to @Gazzetta_it: "Milan have been inconsistent, especially in the second halves against lower-table teams. Why, it’s hard to say. On the other hand, they’ve earned 11 points against Roma, Napoli, Juventus, Bologna, and Atalanta without losing once." pic.twitter.com/LhvgtndosA — Milan Posts (@MilanPosts) November 12, 2025

