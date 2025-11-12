Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Амброзини обсъди предстоящото дерби и посочи кой е незаменимият играч в Милан

Амброзини обсъди предстоящото дерби и посочи кой е незаменимият играч в Милан

  • 12 ное 2025 | 16:35
  • 695
  • 0

Легендарният халф на Милан Масимо Амброзини обсъди предстоящото градско дерби на тима срещу Интер. Той също така изрази съмнения дали потенциалният тандем между Кристиан Пулишич и Рафаел Леао може да бъде полезен в определени мачове и обясни защо смята полузащитника Адриен Рабио за незаменим в настоящия състав на “росонерите”.

“Това ще бъде важно дерби, което може да повлияе на класирането, но няма да е решаващо. Милан вече показа признаци, че може да е конкурентоспособен, но дербито винаги е непредсказуемо. Да не забравяме, че през миналия сезон Милан винаги влизаше в ролята на аутсайдер, но не допусна нито една загуба, печелейки три от петте дербита. Интер обаче си остава най-силният тим в първенството, така че това ще бъде добър тест. Мисля, че дербито е идеално за тандем между Пулишич и Леао, въпреки че има въпросителна дали двамата са съвместима двойка, особено срещу сгъстени защити. Това обаче няма да е така в Интер - Милан.

Според мен Леао не е централен нападател и не знам колко комфортно ще се чувства в определени мачове. Може би дори му е по-неудобно от Кристофър Нкунку, който игра заедно с Леао. Дали очаквах повече от Нкунку? Честно казано, мога само да кажа “да”. Очаквах повече от него, особено заради факта, че съм му голям привърженик. Но той има смекчаващи обстоятелства: играе твърде малко, не е в топ форма и действа като централен нападател, а това не е неговата позиция. Но след гола му за Франция миналия месец и предвид контузиите в атаката на Милан, очаквах да набере скорост, но той ми се струва малко загубен.

Отсъствието на Рабио през последния месец? Преди всичко, Самуеле Ричи се справи добре. Но Рабио си е Рабио и в някои отношения е незаменим за този Милан. Липсата му определено се усети: неговите мощ, опит и умение да разчита игровите ситуации. Също така, разбира се, неговата скорост: Рабио може да покрива терена като малцина от халфовете в Италия. Той определено щеше да е полезен в мачовете с Пиза и Парма, въпреки че при анализирането на допуснатите голове може да се види, че те бяха по-скоро заради индивидуални грешки или пропуски в концентрацията. Рабио е класически играч, който ти помага да правиш нещата максимално добре, а не да бъдеш посредствен.

Милан демонстрира малко непостоянство, особено през второто полувреме срещу по-ниско класирани отбори. Трудно е да се каже защо. От друга страна, срещу Рома, Наполи, Ювентус, Болоня и Аталанта тимът събра 11 точки без нито едно поражение. Силата на “росонерите”, особено в големите мачове, е способността им да създават сериозни положения от малък брой възможности. В мача срещу Рома например Милан се затрудняваше дълго време, но в този половин час, в който беше по-добър, имаше доста голови положения, докато запазваше концентрация в защита. В сезон, в който досега не сме видели перфектни тимове, това може да е важна характеристика”, коментира Амброзини в интервю за “Гадзета дело спорт”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания

Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания

  • 12 ное 2025 | 14:51
  • 792
  • 0
Дешан с емоционална пресконференция преди исторически мач начело на Франция срещу Украйна

Дешан с емоционална пресконференция преди исторически мач начело на Франция срещу Украйна

  • 12 ное 2025 | 14:49
  • 901
  • 0
Тухел: Не мисля за Световното и оставането ми след него не е актуална тема

Тухел: Не мисля за Световното и оставането ми след него не е актуална тема

  • 12 ное 2025 | 14:44
  • 1086
  • 1
Играчи на Наполи са недоволни от тренировъчните методи на Конте

Играчи на Наполи са недоволни от тренировъчните методи на Конте

  • 12 ное 2025 | 14:41
  • 1195
  • 0
В Милан са доволни, че ще могат да задържат Модрич за още един сезон

В Милан са доволни, че ще могат да задържат Модрич за още един сезон

  • 12 ное 2025 | 14:17
  • 723
  • 0
Рийс Джеймс: Опитваме да се подготвим за тежките условия, които ни очакват на Световното

Рийс Джеймс: Опитваме да се подготвим за тежките условия, които ни очакват на Световното

  • 12 ное 2025 | 14:10
  • 651
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 2407
  • 3
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 3044
  • 3
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 16529
  • 57
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 17154
  • 42
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 8608
  • 23
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 12101
  • 7