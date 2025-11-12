Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

След трите почивни дни футболистите на Спартак (Варна) подновиха тренировки вчера. Заниманието се състоя на стадион „Локомотив“. То бе водено от Гьоко Хаджиевски, който използва кратката ваканция, за да отскочи до Северна Македония.

Наставникът обяви, че в следващите три дни заниманията ще са по-леки, за да освежи играчите, а от петък започват същинската подготовката за гостуването на Берое на 21 ноември в Стара Загора.

Спартак (Варна) изчисти дълга към НАП

През паузата “соколите” не планират контролна среща, съобщи още Хаджиевски.

Междувременно се разбра, че Лукас Магджински няма да играе до началото на пролетния полусезон. Пред левия бек има два варианта – операция или консервативно лечение на тежка травма. Днес ще стане ясно и какво е състоянието на друг краен бранител – Илкер Будинов, който също лекува контузия.

Спартак започна силно кампанията, но в последно време взе да изпуска парата. В последния кръг тимът загуби с 1:4 от Септември на „Коритото“