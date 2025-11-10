УЕФА обяви кога ще реши кой ще бъде домакин на следващото Европейско първенство за жени

От УЕФА официално обявиха, че на 3 декември ще бъде избран домакинът на Европейското първенство за жени през 2029 година. Това ще стане на специална церемония в Нион, Швейцария, на която изпълнителният комитет на евроцентралата ще разгледа и ще гласува кандидатурите.

Въпросните претенденти за домакин на следващото дамско Европейско първенство са Германия, Полша и Португалия, а също така Дания и Швеция, които издигнаха съвместна кандидатура. От изброените държави само Полша и Португалия не са приемали подобен форум в женския футбол. Тазгодишното издание на турнира се проведе в Швейцария, където Англия триумфира за втори пореден път с европейската титла след реми 1:1 и изпълнение на дузпи срещу Испания на финала в Базел.