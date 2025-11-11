Популярни
Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета

  11 ное 2025 | 13:10
Пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер излязоха с позиции чрез постове в социалните мрежи часове след като бяха критикувани от големия шеф на Черните кончета Джон Елкан.

„Подкрепям отбора си. Подкрепям себе си. Няма да се откажа. Нито сега, нито тогава, нито никога. Благодаря ти, Бразилия, винаги“, написа Хамилтън в своя профил в X.

„Много труден уикенд в Сао Пауло. Разочароващо е да се върнем у дома почти без точки за отбора в критичен момент от сезона, в борбата за второто място в шампионата на конструкторите. Оттук нататък е трудно и е ясно, че само единството може да ни помогне да обърнем ситуацията в последните 3 състезания. Ще дадем всичко от себе си, както винаги ❤️“, гласеше изявлението на Леклер, което също беше публикувано в X.

Снимки: Gettyimages

