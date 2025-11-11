Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета

Пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер излязоха с позиции чрез постове в социалните мрежи часове след като бяха критикувани от големия шеф на Черните кончета Джон Елкан.
Големият шеф на Ферари: Пилотите да говорят по-малко
„Подкрепям отбора си. Подкрепям себе си. Няма да се откажа. Нито сега, нито тогава, нито никога. Благодаря ти, Бразилия, винаги“, написа Хамилтън в своя профил в X.
„Много труден уикенд в Сао Пауло. Разочароващо е да се върнем у дома почти без точки за отбора в критичен момент от сезона, в борбата за второто място в шампионата на конструкторите. Оттук нататък е трудно и е ясно, че само единството може да ни помогне да обърнем ситуацията в последните 3 състезания. Ще дадем всичко от себе си, както винаги ❤️“, гласеше изявлението на Леклер, което също беше публикувано в X.
