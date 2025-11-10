Хорхе Мартин ще направи опит за участие в Гран При на Валенсия

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин ще се направи опит да участва в предстоящата този уикенд Гран При на Валенсия, с която ще бъде сложен край на сезон 2025 в кралския клас.

BREAKING: @88jorgemartin will travel to Valencia to take part in the Grand Prix 🔙#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/68mMsknYLv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2025

Мартинатора пропусна последните четири състезателни уикенда плюс състезанието в Япония заради травмата на дясната ключица, която получи при катастрофата си в първия завой на спринта в Страната на изгряващото слънце. Неговото участие на „Рикардо Тормо“ обаче не е сигурно, тъй като за целта той ще трябва да премине медицински прегледи в четвъртък.

Ако Мартин бъде допуснат до участие, то той ще има шанса да се аклиматизира обратно към своя RS-GP преди много важни еднодневен тест, който ще се проведе във Валенсия следващия вторник. Отделно Мартинатора ще получи възможност да изтърпи наказанието, което почти сигурно ще му бъде дадено за инцидента с Марко Бедзеки на „Мотеги“ този сезона и то няма да се пренася за старта на сезон 2026.

Без усложнения в Априлия след инцидента на Мартин с Бедзеки

Заради контузията на Мартин инцидентът не беше разгледан в Япония и ще стюардите обявиха, че изслушването ще се проведе при завръщането на испанеца. Очаква се той да получи стандартното наказание от две преминавания през дългата обиколка, които да направи в неделното състезание на „Рикардо Тормо“.

Априлия: Догодина трябва да се борим за титлата

За Мартин предстоящият уикенд ще бъде символичен поради факта, че за него това ще бъде последната възможност, поне засега, да кара с №1 на борда на своя мотоциклет. Още от теста на „Рикардо Тормо“ следващата седмица испанецът ще се върне към №89, с който той се състезава традиционно в MotoGP.

Снимки: Gettyimages