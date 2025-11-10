Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорхе Мартин ще направи опит за участие в Гран При на Валенсия

Хорхе Мартин ще направи опит за участие в Гран При на Валенсия

  • 10 ное 2025 | 15:28
  • 289
  • 0

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин ще се направи опит да участва в предстоящата този уикенд Гран При на Валенсия, с която ще бъде сложен край на сезон 2025 в кралския клас.

Мартинатора пропусна последните четири състезателни уикенда плюс състезанието в Япония заради травмата на дясната ключица, която получи при катастрофата си в първия завой на спринта в Страната на изгряващото слънце. Неговото участие на „Рикардо Тормо“ обаче не е сигурно, тъй като за целта той ще трябва да премине медицински прегледи в четвъртък.

Ако Мартин бъде допуснат до участие, то той ще има шанса да се аклиматизира обратно към своя RS-GP преди много важни еднодневен тест, който ще се проведе във Валенсия следващия вторник. Отделно Мартинатора ще получи възможност да изтърпи наказанието, което почти сигурно ще му бъде дадено за инцидента с Марко Бедзеки на „Мотеги“ този сезона и то няма да се пренася за старта на сезон 2026.

Без усложнения в Априлия след инцидента на Мартин с Бедзеки
Без усложнения в Априлия след инцидента на Мартин с Бедзеки

Заради контузията на Мартин инцидентът не беше разгледан в Япония и ще стюардите обявиха, че изслушването ще се проведе при завръщането на испанеца. Очаква се той да получи стандартното наказание от две преминавания през дългата обиколка, които да направи в неделното състезание на „Рикардо Тормо“.

Априлия: Догодина трябва да се борим за титлата
Априлия: Догодина трябва да се борим за титлата

За Мартин предстоящият уикенд ще бъде символичен поради факта, че за него това ще бъде последната възможност, поне засега, да кара с №1 на борда на своя мотоциклет. Още от теста на „Рикардо Тормо“ следващата седмица испанецът ще се върне към №89, с който той се състезава традиционно в MotoGP.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шумахер: Йос ми разкри основния проблем на Макс

Шумахер: Йос ми разкри основния проблем на Макс

  • 10 ное 2025 | 15:18
  • 2532
  • 0
Хамилтън за стюардите на ФИА: Майтап, пълен майтап!

Хамилтън за стюардите на ФИА: Майтап, пълен майтап!

  • 10 ное 2025 | 14:57
  • 889
  • 1
Макс Верстапен е 8-ят пилот, който стига от пит-лейна до подиума

Макс Верстапен е 8-ят пилот, който стига от пит-лейна до подиума

  • 10 ное 2025 | 14:51
  • 2697
  • 0
Кога най-рано Ландо Норис ще може да стане световен шампион?

Кога най-рано Ландо Норис ще може да стане световен шампион?

  • 10 ное 2025 | 14:24
  • 3230
  • 4
Николо Булега се прицели в бъдеще в MotoGP

Николо Булега се прицели в бъдеще в MotoGP

  • 10 ное 2025 | 14:09
  • 355
  • 0
Отсъствието на Марк Маркес направи MotoGP много непредвидим шампионат

Отсъствието на Марк Маркес направи MotoGP много непредвидим шампионат

  • 10 ное 2025 | 13:15
  • 727
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 25262
  • 21
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 21386
  • 3
11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

  • 10 ное 2025 | 16:29
  • 596
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 20885
  • 34
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 14858
  • 10
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 14229
  • 61