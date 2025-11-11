Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Двата отбора на Ред Бул с обща премиера в Детройт на 15 януари

Двата отбора на Ред Бул с обща премиера в Детройт на 15 януари

  • 11 ное 2025 | 19:39
  • 329
  • 0

Отборите на Ред Бул и Рейсинг Булс, заедно с техния нов партньор Форд, ще представят своите цветове за сезон 2026 във Формула 1 на специална церемония, която ще се проведе в Детройт на 15 януари.

Както е известно от догодина двата тима под шапката на Ред Бул ще използват задвижващи системи, които са разработени от Биковете с помощта на Форд. Именно това е и причината Ред Бул да избере да представи цветовете на двата си тима именно в Детройт, където е домът на Синия овал.

Към днешна дата все още не е ясно как точно ще изглеждат пилотските състави на двата отбора на Биковете. Единствената известна е, че Макс Верстапен отново ще бъде лидер на основния екип, но не се знае нито кой ще бъде негов съотборник, нито кои ще са двамата състезатели на Рейсинг Булс.

Снимки: Gettyimages

