Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Оже-Алиасим: Искам да побеждавам като Синер

Оже-Алиасим: Искам да побеждавам като Синер

  • 13 ное 2025 | 05:29
  • 163
  • 0
Оже-Алиасим: Искам да побеждавам като Синер

Феликс Оже-Алиасим остава в надпреварата за място на полуфиналите на Финалния турнир на ATP в Торино, след като извоюва трудна победа срещу Бен Шелтън. Канадецът показа характер в решаващите моменти и празнуваше бурно, въпреки че призна, че предпочита по-бързи развръзки.

„Ако бях спечелил в два сета, може би реакцията щеше да е различна. Това беше последната ми възможност да го пробия и да спечеля, преди да отидем в тайбрек, където напрежението щеше да е огромно. Да, това беше последният ми шанс да избегна това“, заяви Оже-Алиасим след двубоя.

„Успях да играя правилно и да се възползвам от възможността. Имах няколко мачбола, а той винаги се връщаше. Мисля, че реакцията ми помогна просто цялото напрежение да изчезне“, добави тенисистът, който има голяма успеваемост в трети сетове и тайбреци.

Оже Алиасим с впечатляващ обрат на Финалите на АТР
Оже Алиасим с впечатляващ обрат на Финалите на АТР

„Като тенисисти знаем, че ще се сблъскваме с такива ситуации. Бих искал да печеля всичките си мачове в два сета, като Синер (усмихва се). Опитвам се да се подготвя за тези моменти както на тренировки, така и психически, за да мога да придам специфична важност на определени точки“, обясни канадецът.

„Когато играеш срещу най-добрите, всяка точка е от значение. Напрежението съществува от началото на мача. Срещу Синер, например, имаше момент, в който водех с 40-15. Направих двойна грешка и стана 40-30, след което вече не бях толкова спокоен, колкото бих бил срещу друг противник“, обясни Оже-Алиасим.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Синер отново се оказа непреодолимо препятствие за Зверев

Синер отново се оказа непреодолимо препятствие за Зверев

  • 13 ное 2025 | 00:59
  • 737
  • 0
Само една от българките продължава на турнира в Ираклион

Само една от българките продължава на турнира в Ираклион

  • 12 ное 2025 | 22:10
  • 656
  • 2
Антъни Генов се класира за 1/4-финалите на двойки в САЩ

Антъни Генов се класира за 1/4-финалите на двойки в САЩ

  • 12 ное 2025 | 21:43
  • 369
  • 0
Оже Алиасим с впечатляващ обрат на Финалите на АТР

Оже Алиасим с впечатляващ обрат на Финалите на АТР

  • 12 ное 2025 | 18:27
  • 1619
  • 0
Шумни аплодисменти за Паолини на мъжките финали в Торино

Шумни аплодисменти за Паолини на мъжките финали в Торино

  • 12 ное 2025 | 17:44
  • 1444
  • 0
Като вратар при дузпа - как Алкарас отгатва ходовете на съперника

Като вратар при дузпа - как Алкарас отгатва ходовете на съперника

  • 12 ное 2025 | 17:04
  • 1157
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 12901
  • 21
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 7690
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 9707
  • 6
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 1558
  • 2
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 18026
  • 46
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 6439
  • 1