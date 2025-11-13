Оже-Алиасим: Искам да побеждавам като Синер

Феликс Оже-Алиасим остава в надпреварата за място на полуфиналите на Финалния турнир на ATP в Торино, след като извоюва трудна победа срещу Бен Шелтън. Канадецът показа характер в решаващите моменти и празнуваше бурно, въпреки че призна, че предпочита по-бързи развръзки.

„Ако бях спечелил в два сета, може би реакцията щеше да е различна. Това беше последната ми възможност да го пробия и да спечеля, преди да отидем в тайбрек, където напрежението щеше да е огромно. Да, това беше последният ми шанс да избегна това“, заяви Оже-Алиасим след двубоя.

„Успях да играя правилно и да се възползвам от възможността. Имах няколко мачбола, а той винаги се връщаше. Мисля, че реакцията ми помогна просто цялото напрежение да изчезне“, добави тенисистът, който има голяма успеваемост в трети сетове и тайбреци.

„Като тенисисти знаем, че ще се сблъскваме с такива ситуации. Бих искал да печеля всичките си мачове в два сета, като Синер (усмихва се). Опитвам се да се подготвя за тези моменти както на тренировки, така и психически, за да мога да придам специфична важност на определени точки“, обясни канадецът.

„Когато играеш срещу най-добрите, всяка точка е от значение. Напрежението съществува от началото на мача. Срещу Синер, например, имаше момент, в който водех с 40-15. Направих двойна грешка и стана 40-30, след което вече не бях толкова спокоен, колкото бих бил срещу друг противник“, обясни Оже-Алиасим.

