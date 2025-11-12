Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Турският футбол е в морална криза, заяви шефът на федерацията, започва дисциплинарно изслушване

Турският футбол е в морална криза, заяви шефът на федерацията, започва дисциплинарно изслушване

  • 12 ное 2025 | 19:42
  • 499
  • 0
Турският футбол е в морална криза, заяви шефът на федерацията, започва дисциплинарно изслушване

Турската футболна федерация (TFF) започна дисциплинарно разследване, за да установи дали играчи и съдии са правили залози на футболни мачове, съобщиха от централата.

„Турската футболна федерация започна дисциплинарно разследване, за да установи дали лица, обхванати от „дисциплинарните правила“, са правили залози на футбол. Трябва да се отбележи, че данните, предмет на дисциплинарното разследване, се събират от официални записи, предоставени след обжалването ни до Управителния съвет на организацията Spor Toto“, се казва в изявление.

В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ
В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ

По-рано TRT Haber съобщи, че 1024 футболисти, включително играчи от 27 клуба от елитната дивизия като Галатасарай, Бешикташ и Трабзонспор, ще се явят пред Дисциплинарния съвет на TFF като част от разследване за незаконни залози на мачове. Също така беше разкрито, че TFF е отстранила 149 професионални съдии за периоди от осем месеца до една година, след като е установено, че имат сметки за залози при букмейкъри, включително чуждестранни. Истанбулската прокуратура издаде заповеди за арест на 18 заподозрени по случая съдии, както и на Умут Еркен, ръководител на спортния отдел във вестник „Фанатик“.

Президентът на TFF Ибрахим Хаджъосманоглу заяви, че в националния футбол има „морална криза“. Той добави, че разследването на съдиите е разкрило също, че 42 от тях са направили над 1000 залога на мачове, а един - 18 227 залога. В много случаи залозите са направени еднократно.

Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания
Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания

Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания

  • 12 ное 2025 | 14:51
  • 1072
  • 0
Дешан с емоционална пресконференция преди исторически мач начело на Франция срещу Украйна

Дешан с емоционална пресконференция преди исторически мач начело на Франция срещу Украйна

  • 12 ное 2025 | 14:49
  • 1292
  • 0
Тухел: Не мисля за Световното и оставането ми след него не е актуална тема

Тухел: Не мисля за Световното и оставането ми след него не е актуална тема

  • 12 ное 2025 | 14:44
  • 1608
  • 1
Играчи на Наполи са недоволни от тренировъчните методи на Конте

Играчи на Наполи са недоволни от тренировъчните методи на Конте

  • 12 ное 2025 | 14:41
  • 1608
  • 0
В Милан са доволни, че ще могат да задържат Модрич за още един сезон

В Милан са доволни, че ще могат да задържат Модрич за още един сезон

  • 12 ное 2025 | 14:17
  • 981
  • 6
Рийс Джеймс: Опитваме да се подготвим за тежките условия, които ни очакват на Световното

Рийс Джеймс: Опитваме да се подготвим за тежките условия, които ни очакват на Световното

  • 12 ное 2025 | 14:10
  • 895
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионска лига: Левски 2:0 Осиек! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Левски 2:0 Осиек! Следете мача ТУК!

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 2138
  • 1
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 3665
  • 4
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 11492
  • 30
Здрава битка в Полша, страхотно завръщане на родния шампион

Здрава битка в Полша, страхотно завръщане на родния шампион

  • 12 ное 2025 | 20:43
  • 2620
  • 0
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежък тест в Пирея

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежък тест в Пирея

  • 12 ное 2025 | 20:28
  • 411
  • 0
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 6899
  • 5