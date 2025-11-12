Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Невъзможно е да съставя свой идеален отбор, призна Анчелоти

Невъзможно е да съставя свой идеален отбор, призна Анчелоти

  • 12 ное 2025 | 18:04
  • 1412
  • 0
Невъзможно е да съставя свой идеален отбор, призна Анчелоти

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти призна, че заради дългата си и славна треньорска кариера изпитва трудности, когато някой го попита за неговия идеален отбор от футболисти, които е ръководил. Италианският специалист говори пред подкаста The Rest Is Football с водещ Гари Линекер, който засегна тази тема.

“Понякога ме питат за моя идеален отбор. Честно казано, невъзможно е за мен. Да започнем например с вратарите: Перуци, Дида, Чех, Нойер, Касияс, Куртоа… Дори забравям някого… Разполагал съм и с Буфон в Парма в началото на кариерата ми. От защитниците, които съм имал в Англия, Джон Тери ми е на сърце. Работил съм и с Алекс, Карвальо, Стам, Малдини, Неста, Рамос, Пепе, Варан… невероятно. Халфове? Пирло, Алонсо, Кроос, Модрич, Каземиро, Лампард, Балак, Есиен, Видал, Зеедорф, Гатузо, Амброзини… невероятно. При нападателите пък ми липсва само Линекер”, заяви Анчелоти, а бившият английски голмайстор добави: “Не бих попаднал в този списък, дори не бих бил близо. На практика си тренирал всеки топ нападател в модерната игра”.

Линекер също така попита опитния треньор за това как е приемал уволненията в своята кариера. “Слушай, аз съм бил уволняван от Парма, Ювентус, Челси, Байерн… Това е част от работата. Първия път, когато бях уволнен, бях доста тъжен. Втория път - малко по-малко. Шестия път, когато бях уволнен от Наполи, казах: ОК, няма проблем”, отговори италианецът.

Анчелоти също така беше категоричен, че никога не е имал проблеми да работи с футболисти с голямо его. “Мисля, че е важно да имаш играчи с его в състава. Но индивидуално его не бива да е по-важно от отборните цели. Наскоро казах в Бразилия, че не искам да взимам за Мондиала играчи, които искат да получат индивидуалната награда, а такива, които желаят да спечелят световната титла. Индивидуалното его е важно за постигането на целите на състава. Трябва да призная, че не е трудно да се ръководят топ футболисти, защото обикновено те са най-големите професионалисти. Един от професионалните ми играчи беше Кристиано Роналдо. Друг футболист с его и силен характер е Серхио Рамос, но неговото его беше добро за тима.

Във втория ми престой в Реал Мадрид имах късмета да заваря състав без никакво его: Модрич, Каземиро, Кроос, Карвахал, Бензема. След това изградихме добра хармония с млади момчета като Винисиус, Валверде, Родриго и Камавинга. Клубът помогна много и с привличането на Белингам, Гюлер и Ендрик - все фантастични момчета. Затова успяхме да изградим страхотна хармония и да спечелим два трофея в Шампионската лига в клуб, който ти оказва голяма подкрепа. Реал Мадрид наистина е фантастичен клуб”, обясни той.

Когато Линекер го попита конкретно за Джуд Белингам, наставникът се възмути, че в Англия го смятат за играч с голямо его. “Нямам никакви въпросителни относно него. Защо го поставяте под въпрос? Никога не съм имал проблеми с него или с поведението му. Това е един истински професионалист, който е много сериозен и се труди усърдно в тренировките. Той е фантастичен и дори го сравнявам с Кака. Толкова е талантлив и физически силен. Той се справяше доста добре и продължава да го прави. Имаше проблем с рамото и отсъстваше няколко месеца, но вече се завърна в игра”, отговори Анчелоти.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания

Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания

  • 12 ное 2025 | 14:51
  • 949
  • 0
Дешан с емоционална пресконференция преди исторически мач начело на Франция срещу Украйна

Дешан с емоционална пресконференция преди исторически мач начело на Франция срещу Украйна

  • 12 ное 2025 | 14:49
  • 1124
  • 0
Тухел: Не мисля за Световното и оставането ми след него не е актуална тема

Тухел: Не мисля за Световното и оставането ми след него не е актуална тема

  • 12 ное 2025 | 14:44
  • 1481
  • 1
Играчи на Наполи са недоволни от тренировъчните методи на Конте

Играчи на Наполи са недоволни от тренировъчните методи на Конте

  • 12 ное 2025 | 14:41
  • 1435
  • 0
В Милан са доволни, че ще могат да задържат Модрич за още един сезон

В Милан са доволни, че ще могат да задържат Модрич за още един сезон

  • 12 ное 2025 | 14:17
  • 880
  • 6
Рийс Джеймс: Опитваме да се подготвим за тежките условия, които ни очакват на Световното

Рийс Джеймс: Опитваме да се подготвим за тежките условия, които ни очакват на Световното

  • 12 ное 2025 | 14:10
  • 780
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 7580
  • 15
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 5371
  • 4
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 19483
  • 72
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 19679
  • 47
Очаквайте на живо: Люблин - Рилски спортист

Очаквайте на живо: Люблин - Рилски спортист

  • 12 ное 2025 | 18:30
  • 1019
  • 0
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 14425
  • 14