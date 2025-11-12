Невъзможно е да съставя свой идеален отбор, призна Анчелоти

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти призна, че заради дългата си и славна треньорска кариера изпитва трудности, когато някой го попита за неговия идеален отбор от футболисти, които е ръководил. Италианският специалист говори пред подкаста The Rest Is Football с водещ Гари Линекер, който засегна тази тема.
“Понякога ме питат за моя идеален отбор. Честно казано, невъзможно е за мен. Да започнем например с вратарите: Перуци, Дида, Чех, Нойер, Касияс, Куртоа… Дори забравям някого… Разполагал съм и с Буфон в Парма в началото на кариерата ми. От защитниците, които съм имал в Англия, Джон Тери ми е на сърце. Работил съм и с Алекс, Карвальо, Стам, Малдини, Неста, Рамос, Пепе, Варан… невероятно. Халфове? Пирло, Алонсо, Кроос, Модрич, Каземиро, Лампард, Балак, Есиен, Видал, Зеедорф, Гатузо, Амброзини… невероятно. При нападателите пък ми липсва само Линекер”, заяви Анчелоти, а бившият английски голмайстор добави: “Не бих попаднал в този списък, дори не бих бил близо. На практика си тренирал всеки топ нападател в модерната игра”.
Линекер също така попита опитния треньор за това как е приемал уволненията в своята кариера. “Слушай, аз съм бил уволняван от Парма, Ювентус, Челси, Байерн… Това е част от работата. Първия път, когато бях уволнен, бях доста тъжен. Втория път - малко по-малко. Шестия път, когато бях уволнен от Наполи, казах: ОК, няма проблем”, отговори италианецът.
Анчелоти също така беше категоричен, че никога не е имал проблеми да работи с футболисти с голямо его. “Мисля, че е важно да имаш играчи с его в състава. Но индивидуално его не бива да е по-важно от отборните цели. Наскоро казах в Бразилия, че не искам да взимам за Мондиала играчи, които искат да получат индивидуалната награда, а такива, които желаят да спечелят световната титла. Индивидуалното его е важно за постигането на целите на състава. Трябва да призная, че не е трудно да се ръководят топ футболисти, защото обикновено те са най-големите професионалисти. Един от професионалните ми играчи беше Кристиано Роналдо. Друг футболист с его и силен характер е Серхио Рамос, но неговото его беше добро за тима.
Във втория ми престой в Реал Мадрид имах късмета да заваря състав без никакво его: Модрич, Каземиро, Кроос, Карвахал, Бензема. След това изградихме добра хармония с млади момчета като Винисиус, Валверде, Родриго и Камавинга. Клубът помогна много и с привличането на Белингам, Гюлер и Ендрик - все фантастични момчета. Затова успяхме да изградим страхотна хармония и да спечелим два трофея в Шампионската лига в клуб, който ти оказва голяма подкрепа. Реал Мадрид наистина е фантастичен клуб”, обясни той.
Когато Линекер го попита конкретно за Джуд Белингам, наставникът се възмути, че в Англия го смятат за играч с голямо его. “Нямам никакви въпросителни относно него. Защо го поставяте под въпрос? Никога не съм имал проблеми с него или с поведението му. Това е един истински професионалист, който е много сериозен и се труди усърдно в тренировките. Той е фантастичен и дори го сравнявам с Кака. Толкова е талантлив и физически силен. Той се справяше доста добре и продължава да го прави. Имаше проблем с рамото и отсъстваше няколко месеца, но вече се завърна в игра”, отговори Анчелоти.