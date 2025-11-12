Популярни
  Уулвърхамптън
  2. Уулвърхамптън
  Уулвърхамптън официално обяви новия мениджър

Уулвърхамптън официално обяви новия мениджър

  • 12 ное 2025 | 16:22
  • 615
  • 0
Уулвърхамптън официално обяви новия мениджър

Роб Едуардс официално е новият мениджър на Уулвърхамптън. 42-годишният специалист, който напусна Мидълзбро, за да се завърне на “Молиню”, подписа договор с “вълците” за три години и половина. Според английските медии досегашният му клуб ще получи компенсация от порядъка на 3-4 милиона паунда. Асистент на Едуардс ще бъде Хари Уотлинг, който също идва от Мидълзбро.

Едуардс има 111 мача за Уулвс като централен защитник в периода 2004-2008 година. През 2016-а той бе назначен за временен мениджър на отбора след уволнението на Валтер Дзенга.

“Вълците” уволниха Витор Перейра на 2 ноември след серия от десет поредни мача без победа в Премиър лийг от началото на сезона. Отборът е твърдо на дъното на класирането с актив от едва две точки. Програмата в следващите кръгове също не е никак лесна, като предстоят мачове с Кристъл Палас, Астън Вила, Нотингам Форест и Манчестър Юнайтед.

Едуардс пък бе начело на Боро в едва 15 официални мач, като оставя отбор на второ място във временното класиране на Чемпиъншип, на пет точки зад лидера Ковънтри. През 2023 година той водеше Лутън в Премиър лийг.

