Джерард може да поеме Ливърпул

  • 11 ное 2025 | 04:35
  • 224
  • 0
Джерард може да поеме Ливърпул

45-годишният бивш играч на Ливърпул и английски национале Стивън Джерард е обмислян за поста старши треньор на втородивизионния английски Мидълзбро, съобщава британския вестник “The Sun”.

Ръководството на футболния клуб започна търсене на нов старши треньор, който да замени Роб Едуардс. В списъка с кандидати са още бившият мениджър на Борнемут и Уулвърхамптън Уондърърс Гари О'Нийл и Карлос Коберан от Валенсия. Окончателно решение се очаква в началото на следващата седмица.

Джерард започна треньорската си кариера в Рейнджърс през 2018 г., където прекара три години и доведе отбора до титлата в лигата през 2021 г. Той прекара и две години, работейки в Саудитска Арабия с Ал-Итифак. Той беше силно свързван с завръщане в Глазгоу, след като клубът уволни Ръсел Мартин след слаб старт на сезона.

Джерард в крайна сметка няма да се завръща в Рейнджърс
Джерард в крайна сметка няма да се завръща в Рейнджърс

След 15 кръга в Чемпиъншип Мидълзбро е на второ място в класирането, което дава право на директна промоция в Премиър лийг.

