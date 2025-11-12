Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Феновете на Локомотив (Пд) избират в момента "Футболист на годината"

Феновете на Локомотив (Пд) избират в момента "Футболист на годината"

  • 12 ное 2025 | 16:10
  • 81
  • 0
Феновете на Локомотив (Пд) избират в момента "Футболист на годината"

Феновете на Локомотив Пловдив избират в момента Футболист №1 на отбора за 2025 година. Гласуването става в официалния сайт на фенклуба, като крайният срок е 23 ноември.

По традиция резултатите ще бъдат обявени в края на Черно-бялата Коледа, която тази година ще е на 7 декември в Панаира.

Ето какво съобщение направиха днес от ПФК Локомотив Пловдив:

Локомотивци,

Гласуването за “Футболист на годината" на 2025-та година продължава!

Можете да дадете вота си до 23-ти ноември, а финалните резултати ще бъдат обявени традиционно на "Черно-бялата" Коледа, която ще се състои на 7-ми декември в Панаир Пловдив - зала "България".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско

  • 12 ное 2025 | 15:27
  • 272
  • 0
Бертран Фурие: Ако има нов шампион, това ще е страхотно за първенството

Бертран Фурие: Ако има нов шампион, това ще е страхотно за първенството

  • 12 ное 2025 | 14:51
  • 681
  • 0
Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

  • 12 ное 2025 | 14:44
  • 642
  • 0
Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

  • 12 ное 2025 | 14:39
  • 498
  • 0
Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

  • 12 ное 2025 | 12:48
  • 930
  • 0
Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 10907
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 298
  • 0
Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 10907
  • 21
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 13105
  • 42
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 14707
  • 37
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 6901
  • 23
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 9419
  • 5