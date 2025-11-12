Феновете на Локомотив (Пд) избират в момента "Футболист на годината"

Феновете на Локомотив Пловдив избират в момента Футболист №1 на отбора за 2025 година. Гласуването става в официалния сайт на фенклуба, като крайният срок е 23 ноември.



По традиция резултатите ще бъдат обявени в края на Черно-бялата Коледа, която тази година ще е на 7 декември в Панаира.





Ето какво съобщение направиха днес от ПФК Локомотив Пловдив:



Локомотивци,



Гласуването за “Футболист на годината" на 2025-та година продължава!



Можете да дадете вота си до 23-ти ноември, а финалните резултати ще бъдат обявени традиционно на "Черно-бялата" Коледа, която ще се състои на 7-ми декември в Панаир Пловдив - зала "България".